El día que un joven Igor Lichnovsky le sacó sangre a Diego Rivarola en la U: "Le pegué un codazo"

Igor Lichnovsky debutó a lo grande en Universidad de Chile y le anotó un gol a Colo Colo en una de las goleadas más icónicas en la historias de los Superclásicos. Los Azules se impusieron por 5-0.

El actual defensor de Cruz Azul, en conversación con el sitio oficial de la U, narró ese momento y cómo se dio su ingreso, con anécdota incluída con Jorge Sampaoli.

“Hace poco conté una anécdota que tuve con Jorge Sampaoli. Yo le dije que marcaría un gol. Obviamente ni yo lo tenía tan claro porque no iba de titular jajaja, pero me tocó entrar y fue inexplicable porque no es solo un gol en un Superclásico, hay sentimientos y toda una infancia", expresó.

Sin embargo, en ese proceso de transición de juveniles al plantel profesional, Igor Lichnovsky reveló otra anécdota, pero esta vez con Diego Rivarola en un ejercicio de entrenamiento.

“Recuerdo los tiempos de sparrings cuando teníamos que jugar contra el Primer Equipo. Había un trabajo de centros y como defensa debíamos evitar que hicieran goles. En una jugada a Rivarola le pego un codazo sin querer, me doy vuelta y tenía sangre en la boca", detalló.

Para finalizar agregó que, "al final, con la calidad de persona que es Diego, me dijo que no me preocupara y todo bien. Pero eso fue al final del entrenamiento, durante la práctica metió con todo y más jajaja. Estuvo buena esa experiencia, era nuevo en esa transición al Primer Equipo y me gustó que todo fuera competitivo”.