Diego López no puede creer cómo se le escapó el partido a la Universidad de Chile: "Es complicado explicar cómo perdimos hoy"

Universidad de Chile sufrió una derrota postrera gracias a un remate dentro del área de Matías Donoso. El centrodelantero de 35 años encontró una pelota y no dudó en tirar con potencia al pórtico resguardado por Cristóbal Campos, quien no pudo evitar la entrada de la pelota pese a que sí logró tocarla con sus guantes. Con el festejo del oriundo de San José de Maipo, O'Higgins superó a los azules y se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Para el director técnico de la U, Diego López, el resultado no tuvo que ver con lo mostrado en la cancha del estadio El Teniente de Rancagua. "Es complicado de explicar cómo perdimos hoy. El partido fue intenso, tuvimos las chances para hacer goles, pero en el fútbol pasa que erras goles y después tienes que estar concentrado hasta el final. En dos o tres minutos pasó de todo. La cancha habla", dijo el uruguayo de 47 años.

De todas maneras, pese a esa desconcentración sobre el final, el ex DT de Peñarol valoró ciertos pasajes del equipo. "El problema a veces es que no tenés las chances. Ahora nos encontramos con que nos falta terminar las jugadas", expresó el otrora defensor del Cagliari, club donde jugó durante 12 campañas y donde además fue entrenador.

"Venimos dos o tres semanas trabajando en lo mismo. Creemos que vamos a llegar a ese punto ideal de jugar muchas veces con pelota al pie, pero después hay que jugar sin pelota. Si llegamos de un lado, del otro lado tenemos que llegar. Después se puede errar el gol, pero me dio la sensación que llegamos con poca gente dentro del área. Son cosas que tenemos que ser conscientes de que está faltando algo y es donde tenemos que mejorar", aseguró el Memo.

Diego López no rehúye a la presión pese a las dos derrotas seguidas antes del Superclásico

Diego López sabe que el momento para enfrentar a Colo Colo en el Superclásico 192 no es el mejor, pues la Universidad de Chile acumula dos derrotas en fila por el Campeonato Nacional 2022, más allá de que para el staff técnico del uruguayo ni uno haya sido por una derrota justificada. "En el momento que decidí venir a este club supe que hay presión. Ganes, pierdas, siempre hay presión y problemas. Uno está acostumbrado a convivir con la presión. Soy consciente de que venimos por dos partidos y hemos jugado estos dos partidos que por ahí no eran para perderlos. Los perdimos", sostuvo el ex estratego del Brescia de Italia.

"Tenemos que estar fuertes mentalmente, cortar esta racha y salir adelante, creemos que tenemos las armas para salir. Sobre todo en estos equipos así, hay que convivir con la presión y saber que tenemos que cortar esta racha, la presión está siempre. Ahora se junta un poco todo, pero tenemos que hacer el luto hoy, algo que duele perder de esta forma, pero ya después pensar en el partido que viene que es especial para todos", dijo con la mira enfocada en el Cacique, aunque el partido todavía no tiene sede confirmada y eso, por cierto, podría alterar parte de la planificación del staff del Memo.