Universidad de Chile aún sueña con sumar a Federico Lértora como refuerzo para este 2022, pero las negociantes con Colón de Santa Fe no avanzan. Entre los antecedentes está la molestia de los trasandinos por el frustrado fichaje de Mauricio Pinilla hace unos años, pero hay más aristas.

A mitad de semana el presidente de Colón, José Néstor Vignatti, dio manifestó que "yo no negocio con gente que no paga. Si no pagan, no hay ningún negocio”, en clara alusión a la U.

En Radio ADN, Danilo Díaz y los panelistas de Los Tenores se burlaron de la situación considerando que la experiencia dice todo lo contrario: los clubes trasandinos son mala paga mientras en Chile se respetan los acuerdos económicos de traspasos.

“Pero qué patudos, si hay algo que hacen los equipos chilenos es que pagan. Todos los equipos chilenos que han vendido un jugador a Argentina terminan en la FIFA”, manifestó sorprendido Díaz.

Sobre la misma Francisco Mouat metió la cuchara: “se pasaron, que Colón diga eso, ya…”, mientras Luka Tudor añadió breve pero claro que “son frescos de…”.

Danilo agrega: “¿se terminan las conversaciones? Creo que están intentando negociar. Lértora termina contrato el 30 de junio, lo están apurando y el jugador no quiere firmar. Le revisé la carrera, no ha hecho lucas grandes y éste sería su primer gran contrato”.

“¿Cuál es el problema? Si él no firma la renovación, lo van a meter en el freezer, como dicen los argentinos: los últimos seis meses no lo ponen. Me decían algunos amigos argentinos que esto se destraba allá con lucas para algunos dirigentes, pero aquí no puede ser”, sentenció Danilo Díaz.