Cristián Leiva, quien ya pasó por Universidad de Chile, dialogó con RedGol en La Clave sobre quién debe comandar el barco azul. El técnico aseguró que el gran problema de los entrenadores extranjeros es que no alcanzan a conocer a los jugadores y puso sus fichas en Sebastián Miranda de cara a su interinato.

Cristián Leiva y el problema de los ex técnicos de Universidad de Chile: "No terminan de conocer a los jugadores y los tienen que echar"

Universidad de Chile vive días complicados. Tras pésimos resultados y un empate sin goles ante Coquimbo Unido donde el Romántico Viajero ni siquiera remató al arco, los azules se despidieron de Diego López y nuevamente quedan a cargo de un interinato.

Sebastián Miranda fue el escogido para tomar el fierro caliente a seis fechas de que finalice el Campeonato Nacional, mientras la U decide si lo mantiene por toda la recta final o se la juega con traer a Ronald Fuentes o Pablo Sánchez.

Cristián Leiva también fue uno de los nombres que apareció entre posibles candidatos, aunque en esta pasada no fue contactado. Ahora, el ex entrenador de las inferiores de la U conversó con RedGol en La Clave sobre el presente azul y quién debe comandar el barco.

"Lo que le ha pasado a la U ha sido golpe tras golpe, no una temporada. Lleva cuatro temporadas recibiendo golpes y es duro. Uno cree que las situaciones no se pueden repetir, pero es lo que ha pasado en la U", analizó.

"Siempre es bueno que el entrenador maneje toda la información posible sobre su equipo. Haciendo un análisis, los técnicos extranjeros vienen respaldados de buenos pergaminos, pero el problema siempre ha sido que nunca terminan nunca de conocer al club", reflexionó.

"La idiosincracia del futbolista chileno es que es muy especial. Y el técnico extranjero no termina de conocer a los jugadores y lo tienen que echar. Los resultados mandan, en Chile no existen los procesos. El conocimiento que tenga que tener no es solo del medio ni de los jugadores, también el pensamiento, sentir y estado emocional que tienen que ver con lo futbolístico", añadió.

"Yo trabajé con jóvenes por mucho tiempo. Vivi los procesos, que empiezan a los 14 años, y uno va viendo el camino de los jugadores. Generarles una presión así, no la pueden resistir. Los muchachos constantemente consumen redes sociales, cuando se gana es todo lo bueno y cuando se pierde es todo lo malo", señaló.

"En un plantel como el de la U, que tiene muchos jugadores jóvenes, si no conoces su trasfondo ni de donde vienen y los tiras a la pelea, al final las respuestas son las que uno ve. Hay mucho de eso. Miranda ya lleva tiempo en el club, conoce este trasfondo. Lo hará bien y eso esperamos", analizó.

Por último, también llamó a confiar en nombres chilenos. "Como entrenador nacional hago una defensa, porque también se merecen estas oportunidades. Hay un respaldo suficiente en el caso de Jaime García (Ñublense) o Damián Muñoz (Curicó Unido), técnicos que lo han hecho bastante bien y la gente habla muy poco de ellos", complementó.