Universidad de Chile se sigue armando de cara al 2023 en este mercado de fichajes. Tras anunciar a su primer fichaje, Juan Pablo Gómez, y la llegada de su nuevo director técnico, Mauricio Pellegrino, ahora se conoció que Federico Mateos se convertirá en el segundo refuerzo azul para la próxima temporada. Una situación que deja feliz a Cristián Basaure.

El mediocampista argentino de 29 años se sumará al plantel del Romántico Viajero para intentar revertir el oscuro panorama que viven hace cuatro años peleando por no descender, y el comentarista de RedGol en La Clave cree que el habilidoso volante está capacitado para defender la camiseta de la U.

"Es un golazo de la U, está dentro de los mejores volantes del campeonato"

Así, Basaure aprovechó su espacio en la edición de este miércoles 30 de noviembre del programa de la Redgoleta para destacar que en el Chuncho tomaron una excelente decisión al ir a buscar a Mateos a Ñublense. Determinación que se atrevió a calificar como un verdadero golazo de los azules.

El Tigre Táctico confiesa que la llegada de Fede Mateos al Centro Deportivo Azul es "un golazo, es un golazo de Universidad de Chile. Para mí está dentro de los mejores volantes del campeonato sin ninguna duda y viene así hace rato".

Tras eso, detalla que el oriundo de Boulogne Sur Mer, Buenos Aires, "es un volante mixto pero que puede jugar en una línea de tres en las tres posiciones. Puede jugar de enlace, de interior por derecha y por izquierda, y de primera salida también si quieren aunque en Ñublense siempre tuvo a Lorenzo Reyes en el eje y él era un mixto".

"Yo diría que es un volante muy elegante, maneja los dos perfiles, tiene gol, me encanta, de verdad. Yo lo decía hace mucho rato cuando me tocaba hacer los partidos de Ñublense, le queda poco a Mateos ahí, es un futbolista de equipo grande y ahora tiene que demostrarlo", complementa.

Para cerrar, detalla que "me parece a mí que tiene la madurez, es un tipo grande ya, para poder replicar eso. Me parece que es un muy buen refuerzo para Universidad de Chile y es el futbolista que yo creo que no tuvo la U en esta temporada".