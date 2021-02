Cote López aclara que el dinero no es impedimento para la llegada de Luis Jiménez a Universidad de Chile

Universidad de Chile hizo una de las mejores incorporaciones de cara a la siguiente temporada en la que no solo enfrentarán el Campeonato Nacional sino también la Copa Libertadores con la llegada de Marcelo Cañete desde Cobresal y otra de las opciones para el mediocampo es Luis Jiménez.

El Mago fue uno de los mejores jugadores del torneo pasado con Palestino y desde el directorio de Azul Azul descartaron su llegada por motivos económicos. "Es un gran jugador, no hay equipo en Chile que no le gustaría contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto, posiciones que cubrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con él. Por el momento no viene a la U", dijo el directivo Sergio Vargas a Directv.

Sin embargo, esas declaraciones fue refutada por la persona más cercana al jugador, su esposa, Cote López, quien subió una fotografía con su familia y un aficionado del Bulla le comentó: "dile al Mago que a la U porfa. Qué le cuesta bajarse un poco el sueldo", apuntó un usuario en Instagram.

La modelo le respondió con contundencia. "No creas lo que dice la prensa, para Luis no es tema la $", apuntó. De esta manera le deja la pelota a la directiva a la Universidad de Chile para la contratación de Jiménez.

De igual forma, la contratación del Mago con los laicos parece algo prácticamente descartado por parte del directorio.