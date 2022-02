Universidad de Chile cierra la fecha este lunes ante O'Higgins, para luego enfocarse en uno de sus mayores desafíos de la temporada. El próximo domingo y desde las 12:00 horas, el Bulla visita a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

Los Azules buscarán cortar la racha de 20 años sin saber de triunfos en el estadio Monumental y así complicar más el camino del Cacique en este 2022. En la previa del encuentro, el autor del gol que le dio el último triunfo a los estudiantiles en Pedrero, Carlos Garrido, conversó con RedGol y analizó lo que se viene.

"Llevamos harto tiempo esperando que se revierta esa situación. Para mala fortuna de la U y para bien para Colo Colo, no se ha logrado. Todos los años nos generamos expectativas, pero al final no pasa nada", señaló de entrada.

Para Garrido, lo de la U en la ruca alba no tiene mucha explicación. "Es algo super extraño lo que pasa con ese clásico en el Monumental. Todos pensábamos que la U de Sampaoli iba a ser la que, por juego y plantel, iba a poder revertir la situación y no fue así. Y no ha sido en todo este tiempo".

Aunque el histórico ex defensor intenta pasarle la carga a los locales, asume que los Azules juegan con algo más. "Para Colo Colo es fundamental seguir con esa paternidad ante la U. La hinchada se lo exige y la presión de los planteles de la U es muy grande, es muy pesada la mochila que carga".

Bajar expectativas y puntos a mejorar para el Superclásico

En Universidad de Chile han levantado el rumbo poco a poco tras la desastroza campaña del 2021. Y para el domingo, quieren aprovechar el mal momento de Colo Colo para lograr la esperada hazaña y así meterse en la historia.

Pero Carlos Garrido pide bajar un poco la ilusión. "Hacerse expectativas es complejo. En base a este partido, mucho se hace año a año sin resultados positivos. Me parece que la U tiene buen equipo, con delanteros fuertes y que pueden marcar una diferencia, con mística y garra para el equipo".

De hecho, el ex defensor avisa que hay puntos a mejorar para ir al Monumental con todo. "En algunos puestos está un poco débil, debe trabajar más o buscar alternativas en la defensa. Ojalá le vaya bien, con un buen año y no pase situaciones complejas como las de la temporada pasada", cerró.