Universidad de Chile se prepara para el duelo de este domingo 15 de agosto, en el que recibirá a Cobresal por la fecha 16 del Campeonato Nacional, con la misión de mantener el alza y la senda del triunfo de la mano de Esteban Valencia.

Los azules no pierden desde la reanudación del Campeonato Nacional con cuatro triunfos y un empate. La figura azul es Joaquín Larrivey, goleador del torneo hasta ahora, doblete incluido en el clásico contra Universidad Católica.

Y es precisamente el delantero argentino uno de los que termina contrato en los azules. La directiva del Chuncho tiene trabajo, pero por ahora no hay luces. Según informó Cristián Cavieres en Radio ADN, la U ya tiene acercamientos, pero también busca opciones para relevar a Larrivey.

“El único de los que termina contrato con la U y con el que la directiva ha tenido algún acercamiento es Joaquín Larrivey. No han conversado con Fernando De Paul, ni Ramón Arias, entre otros. A pesar de los acercamientos con Larrivey, la U igual ha sondeado 9, ojo con ese detalle”, dijo Cavieres en ADN.

Y agrega: “es chileno, no puedo decir el nombre todavía. Juega en México. No ha jugado en la U, tiene pasado en Audax y San Felipe. Hoy no está jugando, pero quieren que siga y es caro. Si se mantiene el caso, la U le bajará el pulgar rápidamente”.

¿Delantero chileno con pasado en Audax y San Felipe? Ignacio Jeraldino, actualmente en el Santos Laguna luego de fichar en 2021 proveniente del Atlas.