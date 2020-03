A fondo con Gustavo Lorenzetti: "No me siento un ídolo de Universidad de Chile, ídolo es Johnny Herrera"

Luego de su paso por Nacional de Montevideo, Gustavo Lorenzetti se unió a Deportes Iquique con la misma ilusión de cuando tenía 19 años y comenzaba su carrera en Chile con Coquimbo Unido.

El Duende se entrena diariamente en su casa siguiendo las instrucciones que le entregó el cuerpo técnico comandando por Jaime Vera y se hace un tiempito para conversar con Redgol.

¿Cumplió todo lo que soñó cuando eras niño y querías ser futbolista?

Uno de niño cuando juega a la pelota con sus amigos en el barrio tiene muchos sueños. El primero es jugar en primera en el equipo del cual uno es hincha, ese lo conseguí, y el segundo creo que es ser campeón con ese equipo, y lógicamente que ese no lo pude conseguir. Te podría decir que ese es el sueño que me faltó y que no pude cumplir.

¿Cual fue el mejor técnico que tuvo (por qué) y el que más te marcó?

En ese sentido me siento muy afortunado, he tenido grandes entrenadores a lo largo de mi carrera. Algunos te marcan un poco más, otro menos, pero grandes personas en general, salvo alguna excepción, pero, te puedo nombrar varios: el Flaco Menotti, que fue el primero que me subió al plantel profesional de Rosario Central, después Miguel Ángel Russo el que me hace debutar y de ahí para adelante me han marcado mucho Martín Lasarte, Guillermo Hoyos, tuve una muy buena relación con Barticciotto en la U de Conce y por ahí me olvido de alguno, es injusto. Y los que más sacaron rendimiento de mi como jugador, fueron Jorge Sampaoli con Sebastián Beccacece, creo que ese momento del 2011-2012 fue mi peak de mi rendimiento dentro de un gran equipo y eso influye, pero te diría que el que más me marcó fue Jorge.

¿Te sientes ídolo de Universidad de Chile?

No, sinceramente no me siento ídolo para nada, es una palabra mayor dentro de un club, es más, he convivido con un ídolo dentro del plantel como es Johnny Herrera para la gente y ahí uno se da cuenta de la distancia que hay entre que a uno lo aprecien o lo quieran y un ídolo. No me siento un ídolo te repito, pero me siento querido por la gente, porque me lo hacen vivir en el día a día, en la calle, en el aeropuerto, y se que la gente de la U es muy especial y cariñosa con los que entregamos algo, así que me siento valorado.

¿Te dolió irte de la U? ¿Por qué se fue?

Dolió, sí, sí, no te puedo mentir. No es fácil irse de la U, es un lugar muy especial donde uno se encariña con lo que es su mundo, te encariñas con la gente que trabaja en el CDA, pero era una decisión que tenía que tomar, a veces los ciclos se cumplen y yo sentí que el mio había terminado con el club. Te cuento cuando tomé la decisión: penúltima fecha del torneo 2018 estábamos peleando el campeonato y yo concentro para enfrentar a Iquique y en ese momento Kudelka me deja afuera del banco de suplentes, me deja como jugador 19 y bueno, ese día más encima no se dio el resultado y ahí llegué a casa y le conté a mi mujer que si venía una oportunidad importante la iba a tomar esta vez y justo apareció Nacional y sentí que era el momento de partir.

¿Ya estando en Nacional, te soprendió la intempestiva salida de Frank Kudelka y cómo fue tu relación con él?

Mi relación con Kudelka fue normal, ni buena, ni mala. Y si me soprendió, un poco, tal vez, pero los que pasamos por la U sabemos lo importante que son los comienzos de año y sobre todo lo que pasó en la Copa Libertadores, creo que esa derrota con Melgar pegó fuerte, como también nos había pasado con Sebastián (Becaccece) con River Plate de Uruguay y son golpes que te hacen tambalear, y cuando no venis bien del año anterior en un club como la U que te exige, puede pasar esto, de que luego de cuatro fechas haya tenido que irse.

¿Siente que Kudelka le faltó el respeto a tu trayectoria?

Por el tema de mi salida no, porque fue algo que terminé decidiendo yo, además estaba Sabino Aguad que me dio una mano para destrabar algunos temas y firmar en Nacional. El único momento en que si lo sentí, y se lo dije a Kudelka, fue cuando me dejo afuera del banco luego de concentrar, y ahí sentí que me faltó el respeto, lo charlamos, él me dio sus motivos y ahí quedó todo.

¿Cómo vivió la magra campaña de la U el año pasado?

Ver a la U peleando ahí abajo estando tan complicado con el tema del descenso me soprendió primero porque cada vez que ponía el partido decía 'hoy sale adente' y pasaban las fechas y se iba complicando la cosa y como tengo amigos dentro del plantel y gente que quiero mucho lógicamente uno se pone incómodo, se pone mal por ellos porque lo estaban pasando mal, quería revertir la situación y las cosas no les salían. A la distancia trataba de estar siempre con esa gente que es amiga y que uno le tiene mucho aprecio.

Has profesado públicamente su amor por Rosario Central ¿Cómo fue ganarle a Newells con la U en el Marcelo Bielsa?

Es uno de los recuerdos que me llevo de mi paso por la U, y si bien no está a la altura creo que está dentro de mis cuatro partidos más importantes, el de Liga, el de Flamengo y el 5-0 a Colo Colo. Este partido lo pongo ahí, cuarto, porque estaba mi familia en la cancha, mis amigos hinchas de Central en la cancha, había mucha gente de la U en la cancha, en Rosario que es mi ciudad, más encima le ganamos a un gran equipo aparte y de muy buena forma sobre todo en el primer tiempo, el que se acuerda, jugamos muy bien y el segundo tiempo lo aguantamos. Jugamos contra un Newells que se armó para pelear la Copa Libertadores y lamentablemente salió campeón del torneo argentino después.

¿Alguna anécdota de ese encuentro?

Después que volvimos de Rosario, caí al entrenamiento con empanadas para todo el plantel. Ellos me habían dado la alegría de derrotar a Newells, yo les regalé empanadas para que disfrutemos.

Hay otra deuda: Ganar en el Monumental. Con Universidad de Concepción sí lo hizo ¿Por qué no con la U?

Es muy difícil encontrar una explicación porque han ido equipos mucho menores locales y extranjeros y ganan en el Monumental, y nosotros hace mucho que no podemos ganar ahí. Sinceramente no hay una explicación lógica, no encuentro una razón y a mi me tocó ganarle con la U de Conce 5-1 y recuerdo que hasta los hinchas de Colo Colo le cantaban olé a sus jugadores ese día y con la U no hemos podido, y esa va a ser la espinita que me quedó, de no poder ganar ahí, de no poder cortar esa racha tan adversa que ojalá pronto se corte.

¿Qué pasará cuando enfrentes a la U con la camiseta de Deportes Iquique?

Seguramente habrá sensaciones encontradas, será un comienzo emotivo, soy bastante sensible en estos casos y no necesito aclarar que voy a hacer todo lo posible para que Iquique ese día gane el partido, la verdad es que desde que llegué acá me han tratado muy bien, me he encontrado a un club muy ordenado, con gente muy luchadora y trabajadora y mi cariño con la U pasa más allá de 90 minutos donde ojalá ese día ganemos nosotros y que Iquique se quede con los tres puntos.

¿Cuáles son sus objetivos en el Dragón ?

Cuando firmé en Iquique sabía que la situación no era fácil por la tabla acumulada que venía del año pasado, así que el primer objetivo era salir rápidamente del fondo de la tabla. Nos ha costado en un comienzo, pero hemos ganado dos partidos consecutivos y siento que el equipo está en crecimiento, lamentablemente se ha parado todo por el coronavirus y ojalá a fin de año estemos tranquilos con el promedio y la tabla acumulada y podamos pensar en meternos en una Copa Sudamericana

¿Hasta cuando va a jugar fútbol, ha pensado en el retiro?

Tengo contrato hasta el 31 de diciembre de este año y se puede extender un año más si cumplo cierta cantidad. de minutos, no sé hasta cuando voy a jugar, el jugador se da cuenta cuando llega su momento, lo voy viendo en el día a día y hoy me siento bien pese a no hacer una pretemporada, con los partidos estaba agarrando ritmo, pero bueno.

Las preguntas de los hinchas

¿Cuál fue el mejor jugador de la U que te tocó compartir en un camarín? (Felipe Campos)

¿Te gustaría retirarte en la U? (Fernanda García)

Como gustarme te diría que sí, sería la frutilla del postre para mi carrera, pero sinceramente lo veo complicado, no me gusta forzar las cosas, las cosas forzadas nunca salen bien y si no se da, siempre estaré agradecido de haber vestido por tantos años esa camiseta.

¿Siente que su retraso en el campo de juego le perjudicó? (Nicolás Jiménez)?

No sé si atribuirselo a eso, creo que sí me ha tocado jugar más lejos del arco rival, pero siempre en beneficio del equipo, creo que los técnicos que he tenido en la U siempre han destacado mi orden táctico y creo que he ayudado al equipo desde ese lugar y no desde la generación o terminación de jugadas como lo hice en los primeros años en la U, siempre traté de adecuarme a lo que me pidieron los entrenadores privilegiando al equipo por sobre mi, pero esa no es una excusa ante un mal rendimiento digamos.