Al fútbol chileno se le pueden criticar muchas cosas, pero siempre deja momentos que pasan a la historia. Uno de ellos, fue la petición de matrimonio de Eduard Bello en el Estadio Sausalito. El hoy jugador de U. Católica recordó el hecho.

El 28 de octubre de 2018, tras anotar con Antofagasta ante Everton, Bello corrió hasta la tribuna y se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja, Gabriela Brito. El momento quedó inmortalizado en la cabeza de los futboleros nacionales.

La linda noticia que entregó Eduard Bello

Luego de la petición, Eduard Bello se lesionó de gravedad en Viña del Mar y su equipo perdió en el último minuto, por lo que muchos acusaron que el acto había sido “mufa”. Sin embargo, el venezolano sigue felizmente casado y ahora reveló una linda noticia al respecto.

“La propuesta de matrimonio siempre me la recuerdan en todos lados donde voy, me dicen si soy yo el que pidió matrimonio. Es lindo que me recuerden por ese gesto de amor, que no lo hice por la intención de que tuviera tanta popularidad, sólo quería que fuera algo diferente, pero quedó para la historia“, señaló el ahora jugador de Universidad Católica en ESPN.

Eduard Bello llegó a U. Católica desde Barcelona. Imagen: Photosport.

Claro que la historia sigue escribiéndose y fue el propio Eduard Bello quien habló del bello capítulo que sigue: “Estamos a la espera de nuestro primer bebé. Niño o niña, no lo sé aún. Pero Chile tiene un propósito con nosotros, me tocó pedir matrimonio y ahora nuestro hijo nacerá acá”, confesó.

Sobre el desafío que es jugar en un grande como la UC, Bello sabe que debe mostrar algo extra de lo que hizo en Antofagasta, aunque asegura que tiene lo suyo para ayudar a los Cruzados en los diversos objetivos.

“Es distinto a Antofagasta, es otro protagonismo del club, otras metas. Luego uno espera competir en Copa Sudamericana, llegar a la fase de grupos, y ganar el título que hace años no se gana. Individualmente espero aportar con goles y asistencias, pero se busca un objetivo grupal”, explicó Bello.