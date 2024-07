José Pedro Fuenzalida está viviendo una aventura de aquellas en Estados Unidos. El ídolo de Universidad Católica está recorriendo el territorio gringo en una enorme motorhome con su esposa y cuatro hijos, aprovechando las vacaciones de veranos de estos últimos en el calendario escolar norteamericano.

María Jesús Herrera, su esposa, contó detalles de lo que ha sido esta travesía, afirmando en charla con LUN que “la idea partió para aprovechar que los niños están de vacaciones y que la infraestructura acá está hecha para hacerlo. Fue un desafío que no pensamos mucho, lo planeamos como con siete días de anticipación, jajaja. Cuando estábamos arriba nos dimos cuenta que había que comprar cosas como cubiertos, platos, cubrecolchón o hacerle revisiones a la camper”.

El objetivo de esta viaje es visitar los Parques Nacionales icónicos y centros naturales más espectaculares de Estados Unidos. “Yellowstone era una de las metas porque es el primer parque de Estados Unidos, está sobre un volcán inactivo, entonces vas en la tarde y todo es vapor, hay humo en el bosque. Tuvimos la suerte de alojar dentro del parque. Te ofrece una fauna preciosa, puedes ver ciervos, bisontes, osos negros y Grizzlies”, señaló la esposa del ex jugador.

Esta aventura lo están realizando en una Jamboree Ford E450 Super Duty del año 2003, completamente equipada y con todas la comodidades para las largas horas de viaje que el clan Fuenzalida-Herrera ha realizado en estos días.

“Nos vamos turnando. A mí me encanta manejar, soy como un robot, jajaja. Generalmente despertamos a las 9, a las 11 hay que dejar el camping y José Pedro se pone a manejar 1 o 2 horas. Ahí paramos, cocinamos, almorzamos y ahí manejo yo, entre 5 y 7 horas hasta llegar al otro lugar. José Pedro no puede manejar después del almuerzo, se duerme. Llevamos como 4 mil kilómetros en 10 días, pero no es cansador porque nos bajamos en diferentes lugares naturales para recorrer, bañarnos en el río. Lo hemos disfrutado”, aseguró María Jesús.

Es de esperar que esta sea la última aventura de José Pedro Fuenzalida en suelo estadounidense antes de regresar a Chile, algo que confirmó en abril pasado. ¿El motivo? Pues porque sus retoños nunca pudieron acostumbrase a Norteamérica.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.