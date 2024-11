Futbol, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido. Fecha 30, Campeonato Nacional 2024. Los jugadores de Universidad Catolica lamentan la derrota contra de Coquimbo Unido durante el partido de primera division realizado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 09/11/2024 Javier Salvo/Photosport Football, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido. 30th turn, 2024 National Championship. Universidad Catolica’s players they regret the defeat against of Coquimbo Unido during a first division match at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 09/11/2024 Javier Salvo/Photosport