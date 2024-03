Universidad Católica sufrió una dura derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido, que significó la inmediata eliminación de la Copa Sudamericana, lo que deja, además, muy cuestionado al técnico Nicolás Núñez.

Con la crítica que apunta con todo al entrenador de la UC, que desde la pretemporada no ha logrado mostrar un correcto juego, más allá de la victoria ante Palestino, podría vivir sus últimos días en San Carlos de Apoquindo.

Por lo mismo, los dardos apuntar a Núñez, donde el propio presidente de Cruzados, Juan Tagle, mencionó que se hará una evaluación de su desempeño antes de tomar una decisión.

Pese a esto, el capitán del equipo profesional, Alfonso Parot, salió a poner la cara en nombre de todos sus compañeros y a respaldar el trabajo del entrenador como el líder del grupo.

Lo respaldan

El jugador asegura que entienden la molestia y la crítica por el momento que están pasando, pero que, en esta pasada, la responsabilidad está en el plantel de la UC.

“En nombre del equipo y todos los futbolistas, Nico tiene el respaldo de todos nosotros. Le entendemos la idea de juego, pero la crítica va al futbolista”, explicó.

“Nos da las herramientas, nos dice lo que va a pasar en los partidos, pero él no se puede meter a la cancha a jugar por nosotros. No es algo que venga de ahora, ni del tiempo del profe Nico, lo venimos arrastrando hace bastante de que no salen las cosas”, precisó.

Parot apunta que antes de la llegada de Núñez que vienen en caída y que es algo donde no han podido levantar, pero no tiene que ver con el nombre del que está al frente.

“Cuando íbamos cambiando de técnicos igual salíamos campeones, ahora pasa lo mismo, que no podemos encontrar la forma de juego que queremos, o la encontramos a rato, pero eso es responsabilidad de los futbolistas”, cerró.

