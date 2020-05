Vicente Bernedo, promesa del arco de la Universidad Católica, fija sus metas: "Me encantaría ser campeón y el arquero titular"

En plenitus y las ansias de volver a jugar. Así está Vicente Bernedo, uno de los porteros revelación de la Universidad Católica, que ya tiene en su estantería el ser el mejor guardamenta de la edición 2018 de la Copa UC, como también una destacada participación en la Copa VAR de la ANFP en 2019.

Además, extendió su vínculo con los Cruzados hasta 2022, y con posibilidades de escalar en el conjunto de San Carlos de Apoquindo.

Eso sí, el 2020 comenzó con un traspié: en una jugada de entrenamiento terminó con un traumatismo encéfalo craneal. El joven pudo superar este duro inicio, y regresó a los pastos precordilleranos, hasta antes de la emergencia global, donde la competencia del Fútbol Joven está paralizada, tal como el resto de divisiones.

"Estoy siguiendo las pautas que mandaron desde el club, y tratando de estar siempre motivado, ya que son son el mismo entrenamiento al que uno está acostumbrado en el año", cuenta el joven a Deportivo Escolar.

"Me encantaría ser campeón en la Universidad Católica y ser el arquero titular del club"

Una paralización de actividades que en breve sumará tres meses, que para el meta de la Universidad Católica tiene puntos buenos y malos. "Me ha afectado positiva y negativmente. Negativamente porque no he podido hacer lo que estoy acostumbrado hacer, jugar y entrenar. También ha sido adaptarme al estar encerrado porque uno está acostumbrado a esatr al aire libre, entrenando y tener la libertad de poder salir a hacer lo que uno quiera. Positivamente pues ha servido para mejorar algunas cosas que a lo largo del año no tiene tanto tiempo y ahora es lo que sobra, también he ocupado mucho este tiempo en estar en casa con la familia y así compartir con ellos", comenta Vicente.

Eso si, el joven guardamenta de la Universidad Católica no guarda las ansias de regresar al fútbol, donde la cautela por las próximas semanas es fundamental para aquello. "Creo que se tendrá que ir dando paulatinamente, viendo cómo evolucione la pandemia en el país, y tambiénsiguiendo los modelos de lo que se está haciendo en Europa", relata Vicente Bernedo en Deportivo Escolar.

Los sueños de Vicente

Durante su etapa escolar, pero en un poco tiempo, defendió los colores del Padre Hurtado de Las Condes, donde dejó huellas junto a los canguros en las competencias colegiales.

"Me quedo con muy buenos recuerdos, a pesar de que no fue muy largo mi tiempo en el Padre Hurtado. Estoy muy orgulloso de haber podido defender al colegio", admite Vicente.

Experiencia que le ha servido en la Universidad Católica, donde es considerado como uno de los nuevos proyectos de la Franja para el futuro, junto con compartir con referentes en el puesto. "He mejorado mucho los últimos años, estaba entrenando bien, eso yo creo que hizo que el club se empezara a fijar más en mi. Tengo varios (referentes), está el Tati Buljubasich, Christopher Toselli, Matías Dituro. Los tres han conseguido grandes cosas y de muy buena forma", reconoce en Deportivo Escolar.

Eso si, Vicente no quiere marearse con las buenas expectativas, y prefiere tomar todo con calma. Pero, desde ya, se fija algunas metas. "Quiero ir con calma, viendo como se dan las cosas y no apurando nada. Me encantaría ser campeón en la Universidad Católica y ser el arquero titular del club", puntualiza Vicente.