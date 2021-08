Universidad Católica consiguió un categórico triunfo por 2-0 ante Everton este domingo en San Carlos de Apoquindo, instancia donde Marcelino Núñez se lució con un doblete ante la atenta mirada del entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte.

La franja si impuso a los Ruleteros sin mayores dificultades en el marco de la decimoséptima jornada del Campeonato Nacional, donde Núñez hizo recordar a Milovan Mirosevic con su destreza y golazos a los 45' y 54'.

Una vez finalizado el encuentro que dejó a los Cruzados terceros en la tabla con 28 puntos, Marcelino conversó con TNT Sports, mostrándose ilusionado con la presencia de Lasarte en el estadio y la posibilidad de ser nuevamente llamado a La Roja.

"Si no me toca (estar en la citación) voy a seguir trabajando y cada día me esforzaré por llegar nuevamente a la nómina de la selección (chilena)", explicó con calma el jugador.