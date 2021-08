Gustavo Poyet da la cara y dice que no va a renunciar a la UC: "Hay gente que pone en duda a Messi y no lo van a hacer conmigo"

Gustavo Poyet le puso el pecho a las balas este jueves en medio de un convusionado ambiente en Universidad Católica, dejando en claro que renunciar al equipo no está en sus planes, y que su foco está puesto en conseguir el inédito tetracampeonato con los cruzados.

Los rumores de una eventual salida del entrenador charrúa comenzaron a crecer como la espuma en las últimas horas, en especial luego de que se filtraran dos supuestas peleas de su hijo, Diego, con Fernando Zampedri y Edson Puch.

Sin embargo, Poyet no piensa dar un paso al costado, y así lo confirmó esta tarde en rueda de prensa. "No, no se me ha pasado por la cabeza. Cuando un club habla conmigo lo primero que yo hago es preguntar los objetivos, y ahí yo los tengo que lograr de la manera que pueda. Lo que me han pedido se ha ido cumpliendo hasta el día de hoy".

"En ese sentido estoy tranquilo. Sí me gustaría tener más consistencia. El mensaje para los hinchas es que yo soy el que más hincha por el equipo, porque soy yo el que puede perder el puesto de trabajo, por lo que tengo que ser el que está más metido en lograr los objetivos", explicó el DT.

En la misma línea, el entrenador charrúa se refirió a la disconformidad de los hinchas cruzados con el nivel futbolístico del equipo, haciendo una curiosa comparación con el astro Lionel Messi.

"Que (a los hinchas) les pueda gustar más o menos el equipo es algo lógico. Imagínate que si hay gente que pone en duda a (Lio) Messi y no me van a poner en duda a mi", espetó.

"Yo sólo puedo decir que vamos a entregarlo todo. Lo único que quiero es que entiendan la situación, y que todo es más fácil cuando estamos todos juntos. Mi foco está 100% en Católica", agregó.

Los rumores de roces internos tienen a la UC viviendo momentos complejos, sin embargo, Poyet no piensa abandonar el barco.

El DT continuó hablándole a la fanaticada de la franja, agregando que "es lógico que haya un grupo en redes sociales con comentarios negativos, porque así es la sociedad. Voy a seguir poniendo todo hasta el último día. Tenemos una chance bárbara de ganar el tetracampeonato"

"Todo el foco está puesto en eso, para que los hinchas festejen y se sientan orgullosos de su club", dijo Gustavo Poyet antes de cerrar con una notable reflexión.

"No hemos podido llegar a los niveles que uno esperaba. Pero si me decías cuando llegué que ahora estaría a tres puntos de la cima, pasando a octavos de la Libertadores y con tres chicos llamados a la selección chilena, te lo firmo", comentó el director técnico.

Por lo pronto, y con la continuidad de Gus Poyet ratificada, Universidad Católica se alista para intentar dejar atrás el amargo presente sumando un triunfo, cuando enfrente a Deportes La Serena esta sábado a las 20:00 horas por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional.