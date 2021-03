Poyet y la influencia que impulsó a Gareth Bale a la elite: "Quizás lo más complicado era mantenerlo bien físicamente"

Universidad Católica confirmó el fin de semana a Gustavo Poyet como nuevo entrenador, adjudicándose así un profesional con largo recorrido en Europa y que como ayudante técnico tuvo bajo su mando a jugadores de la talla de Gareth Bale.

Antes de colgar lo botines como futbolista, Poyet empezó realizando tareas de asistente técnico en el Swindon Town. En 2006 fue segundo entrenador del Leeds United y en 2008 fichó por el Tottenham Hotspur también como asistente técnico, esta vez, de Juande Ramos.

Fue en aquel entonces que el nuevo estratega cruzado cruzó su camino con el de Gareth Bale, quien un año antes había emigrado desde Southampton a los Spurs, llamando de imediato la atención de Ramos y Gus por sus características como atacante, sin embargo, el galés se negaba a cambiar de posición:

"A él lo ficharon como lateral izquierdo. Tuvo algunas lesiones. Lo veíamos entrenar y ese recorrido que tenía... y como nosotros teníamos una línea de cuatro bastante segura y firme, Juande Ramos quería ponerlo un poquito más adelante. Y el no y no, y no había más chance", relató Poyet a La Pizarra del DT.

Juande Ramos y Gustavo Poyet fueron los primeros en intentar mover a Bale hacia uan posición más delantada para aprovechar su talento en ofensiva, pero fueron otros los que cosecharon ese éxito.

"Luego de eso nos fuimos y llegó Harry Redknapp y tampoco logró ponerlo más arriba. Después llega Villas-Boas y con él empieza a jugar un poco más adelante y después rompe al final y hace esa temporada que fue... yo lo tuve al lado mío todos los días y después lo miraba por la tele y decía 'qué le pasó a este muchacho, es una cosa espectacular, fuera de serie", contó Gus.

El nuevo DT cruzado detalló: (Bale) pegó un cambio brutal: pasó de ser un lateral izquierdo con proyección ofensiva a ser un jugador que hacía la diferencia. Y se transformó en eso. Por eso fue el Real Madrid, no creo que hubiera ido al Real Madrid de otra manera."

Poyet tuvo a estrellas como Bale y Jules Koundé bajo su mando.

Hace un poco más de un año, Gustavo Poyet tuvo la chance de ir a un entrenamiento de Real Madrid, donde compartió nuevamente con el galés y recordó la manera en que se desonvolvía en los entrenamientos:

"Un chico muy sencillo, muy fácil de manejar. Quizás lo más complicado era mantenerlo bien físicamente para que pueda jugar la máxima cantidad de partidos", comentó agregando: "muy tranquilo, muy seguro de lo suyo. Con todos esos rumores alrededor, algunos ciertos otros no".

Pero Gareth Bale no fue el único crack bajo el mando de Poyet, ya que el actual crack del Sevilla, Jules Koundé, también hizo sus primeras armas y evolucionó con la mano del charrúa como guía.

"Era un atrevido. Tenía 18 o 19 años le daba a la pelota y si había espacio se mandaba y cómo lo tenía que parar. Le decía 'Jules, eres defensa central'. Un cosa tremenda", contó Poyet, recordando su días en el Girondins de Burdeos.

Poyet detalló: "fue otro de los chicos, que al mes y medio cuando tuvimos un pequeño bache, me vino a ver y me pidió entrenar en la tarde. Solo, individual. Sumó esa característica de la confianza de salir a mitad de cancha Lo empezó a trabajar y yo lo hice jugar todos los partidos 90 minutos".

Más tarde, y gracias al aporte de Poyet, Koundé comenzó a ser seguido desde el exterior, y fue así como el nuevo entrenador de la UC recibió el llamado del Sevilla para conocer más acerca del talento de 22 años, que terminó dando el salto a La Liga gracias al apoyo del charrúa para encaminar sus dotes como jugador.