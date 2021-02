Del 4-4-2 al 4-3-3: quién es y cómo juega Gustavo Poyet, el nuevo entrenador de la UC

Gustavo Poyet fue oficializado la tarde de este domingo como nuevo entrenador de Universidad Católica, con la clara misión de lograr un inédito tetracampeonato y, además, saldar la 'deuda' que se le adjudica a los Cruzados en el plano internacional.

El charrúa de 53 años tiene una larga trayectoria como jugador y como entrenador, y aunque nunca ha dirigido en Sudamérica, su estilo de juego dinámico, veloz y ofensivo no resulta desconocido para el futbolero promedio.

La manera de Poyet de disponer a sus equipos en cancha incluso ha sido comparado con la de Marcelo Bielsa, generando amplias expectativas de lo que pueda lograr el estratega al mando del tricampeón chileno.

Gus Poyet comandó elencos como Brighton y Sunderland de Inglaterra, AEK Atenas de Grecia, Real Betis de España, Shanghái Shenhua de China y Girondins de Burdeos, en Francia, pero ¿quién es realmente el uruguayo como entrenador? ¿Cómo juegan sus equipos?.

Antes de colgar lo botines como futbolista, Poyet empezó realizando tareas de asistente técnico en el Swindon Town. En 2006 fue segundo entrenador del Leeds United y en 2008 fichó por el Tottenham Hotspur también como asistente técnico.

¡Ha llegado video! ��

Nuestro nuevo DT Gustavo Poyet envió un mensaje a todos #LosCruzados y #LasCruzadas sobre su llegada a La Franja ��



¡Bienvenido! ⚪�� pic.twitter.com/jjWkEXUpUe — Universidad Católica (@Cruzados) February 28, 2021

En aquella época Gus Poyet era un reconocido enamorado del sistema 4-4-2, un romance que había arrastrado desde su periodo como jugador del Chelsea. Para el charrúa todo giraba en torno al cuatro cuatro dos; sabía como entrenar y disponer bajo aquel sistema, sin embargo, la derrota le obligó a reinventarse.

En 2009 el nuevo estratega cruzado recibió una oportunidad para asumir la banca del Brighton, un equipo que en ese entocnes estaba peleando el descenso en la League One. Poyet asumió el desafío con su querido 4-4-2 como estandarte.

Poyet firmó en la UC por todo 2021, pero con opción de extender por todo 2022.

Un día cualquiera, Poyet y el Brighton estaban perdiendo por un decidor 3-0 en casa, por lo que se aventuró a salir de su zona de confort para probar un cambio, y fue así como pasó al 4-3-3, algo que en sus propias palabras resultó dado que "si los dos atacantes de afuera son más bien mediocampistas, es como si fuera un 4-5-1".

Ese fue el punto de inflexión para Gustavo Poyet, que desde ese entonces mutó a un perfil más ofensivo y no tan recatado como acostumbraba, algo que le llevó a lograr un título de League One, de la Tercera División de Inglaterra, junto al Brighton & Hove Albion en 2011.

Tiempo después, y luego de pasar por el Sunderland, Poyet aterrizó en Atenas, donde tomó el mando del AEK, lugar donde conoció nuevos estilos y métodos de juego, aplicándole más dinámica y movilidad a sus equipos.

La velocidad que hoy le caracterizan a sus equipos la aprendió en China, junto al Shanghái Shenhua, mientras que el hecho de jugar a uno y dos toques lo practicó y profundizó junto al Girondins de Burdeos, lugar donde sacó al equipo del fondo de la tabla llevándolo a clasificar a una Europa League.

Gustavo Poyet ha cumplido las metas que se le han trazado en prácticamente todos los clubes en que ha dirigido, siendo un especialista en 'revivir' equipos y sacarlos de momentos complicados, excediendo muchas veces las expectativas, como le sucedió en el Girondins francés.

Al nuevo entrenador de Universidad Católica le gusta jugar fluido, bonito, con toque, movilidad y velocidad, sin embargo, es uno de esos estrategas que -como diríamos en chileno- 'no come vidrio' y no se caracteriza por ser obtuso, sino que le gusta aprender y evolucionar de la mano del fútbol.