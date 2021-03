Gus Poyet, nuevo DT de la UC, a corazón abierto: su idolatría por el balón, método de entrenamiento y tolerancia cero a las excusas

Gustavo Poyet fue oficializado la tarde del domingo como nuevo entrenador de Universidad Católica para los desafíos venideros del club en Supercopa, Torneo Nacional y Copa Libertadores, instancias donde intentará plasmar su experiencia europea en el primer club sudamericano de su carrera como deté.

Poyet tiene un amplio curriculum, habiendo comandado a clubes como Brighton y Sunderland de Inglaterra, AEK Atenas de Grecia, Real Betis de España, Shanghái Shenhua de China y Girondins de Burdeos, en Francia.

El nombre de Poyet no es del todo habitual para el futbolero chileno, por lo que su estilo de juego tampoco se conocía mucho antes de su fichaje por Universidad Católica.

Sin embargo, a inicios de este año el estratega charrúa concedió una extensa entrevista a La Pizarra del DT, donde abordó todos los temas necesarios, como su trayectoria y el sello que lo define como entrenador.

SU TÁCTICA, AMOR POR EL BALÓN Y LA INFLUENCIA DE PEP GUARDIOLA

"Cuando empecé a entrenar mi idea era una. Me había gustado mucho mi tiempo como jugador en el Chelsea, la forma cómo utilizábamos el estilo ahí, un 4-4-2 con algunas variantes, y después cuando fui desarrollando mi trabajo como entrenador principal me di cuenta de que necesitaba otra cosa; no era sólo la posición en la cancha, sino una cantidad de situaciones", reveló Poyet.

El uruguayo detalló: "después ya de empezar a jugar con gente, hablar del balón, la posesión, y también de los años que empecé a entrenar. Después el Barcelona de (Josep) Guardiola hizo que el balón pasara a ser lo más importante para mí".

"Me llama mucho la atención cuando la gente dice 'controlamos el partido sin el balón'. Lo que pueden decir es que no pasaron graves problemas sin el balón, pero controlarlo sin balón creo que es un poquito extraño, porque el juego en ingles significa balón, entonces es extraño controlar el juego sin él", opinó Poyet.

SU ESTILO



"Nosotros le damos un respeto tremendo al balón. El balón es sagrado. Lo que intentamos es crear superioridad para atacarte. O sea, nosotros intentamos en toda la cancha tener la posibilidad de crear pequeños grupos de superioridad. Por ejemplo, dos contra uno es mejor que tres contra dos, porque cuanto más grande es, más posibilidades tiene el rival de encerrarte", confindenció Gus.

Poyet firmó por todo 2021 en la UC, con opción de extender hasta final de 2022.

EL MÉTODO POYET



"Cuando voy a un equipo nuevo parto de cero, porque tengo que verlo. Partir de cero significa hacer pequeños ejercicios en los cuales ves qué importancia le da cada jugador al balón, porque primero es una responsabilidad individual, porque si yo pierdo el balón después tengo que sufrir para recuperarlo, entonces es un tema individual".

Poyet detalló: "es un proceso donde vas convenciendo al jugador de que la pelota es muy importante. Hay momentos para todo en el entrenamiento. divertirse y pasarlo bien, pero hay momentos para hacer lo que hay que hacer

El otrora estratega del Sunderland inglés es fanático de "entrenar a un nivel de intensidad, de concentración, de repetir cosas, de estar claro en lo básico para después poder competir a ese nivel", asegurando que de no ser así, las excepciones son muy pocas.

CERO EXCUSAS



"Tengo una espinita en mi curriculum, que es que no me fue bien en el Real Betis. Tengo mil excusas, pero como no me gustan las excusas, también tengo una forma de ser que intento poner al jugador de fútbol en el campo sin excusas. No quiero un jugador de fútbol que salga y diga 'la cama estaba dura', 'la carne no la cocieron bien', 'la ensalada estaba no sé que'. Trato de que todo esté bien, cosa de que el jugador, cuando juegue, si hace algo mal lo haga él, el responsable es él", aseguró el DT cruzado.

EL PILAR DE LA PSICOLOGÍA



Para muchos entrenadores el tema mental es casi un agregado, algo para los 'débiles', sin embargo, ese está lejos de ser el caso del nuevo entrenador de Universidad Católica, quien pone el trabajo físico de sus planteles al msimo nivel que el físico y el cognitivo.

"Yo le digo a los jugadores 'si tú vienes y entrenas bien, juegas'. Yo no los pongo, se ponen solos. Hay que tener distintos tratos. Unos necesitan que seas más cercano o cariñoso hasta cierto punto, y otros necesitan las reglas".

En torno a los estrategas que son alabados por tratar a todos sus jugadores por igual, Gus Poyet se reocnoce un detractor de aquella metodología, asegurando incluso que es falsa:

"Es mentira eso. Lo que uno hace es respetar a los jugadores de la misma manera, pero ¿tratar? Tú no tratas a Messi igual que al lateral derecho del Barcelona. Porque uno es Messi, y el otro no. Tú como entrenador dependes más de Messi que del otro, pero es normal, y yo eso de los digo a los jugadores", cerró.

Gustavo Poyet llegará a Chile durante los próximos días para asumir el mando del primer equipo de la UC, donde se pondrá rápidamente manos a la obra para los objetivos de Supercopa, tetracampeonato y Copa Libertadores.