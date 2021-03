Gus Poyet y la deuda internacional de la UC: "Nos vamos a enfocar a ver si podemos dar un poquito más"

Universidad Católica oficializó la tarde del domingo a su nuevo entrenador, el uruguayo Gustavo Poyet, quien reemplazará a Ariel Holan al mando del primer equipo, con los objetivos claros de seguir dominando en el Torneo Nacional e intentar dar un paso más allá en las copas internacionales.

El nacido en Montevideo llegó a un acuerdo con la directiva de los Cruzados para asumir la dirección técnica del plantel de honor por los próximos 10 meses, con opción de renovar contrato por todo el 2022.

Poyet llegará a Chile esta semana para comenzar a trabajar de cara a los desafíos de este año, por lo que previo a su arribo al país conversó con la web oficial de la UC, donde se mostró contento y muy motivado con la que será su primera aventura como DT en Sudamérica:

"Creo que es un momento importante en mi carrera, estaba buscando la gente con la que trabajar y el mejor club posible. En este caso me he sentido muy cómodo en las conversaciones con todos los que participaron de estos días de comunicaciones, gente que me ha tratado bien, que me ha llegado muy profundo y encima un equipo de primer nivel sudamericano como Universidad Católica", comentó Gus.

Poyet detalló: "después de hablar con Tati, con el presi y los otros miembros del directorio, fue una conversación sumamente agradable y el hecho que yo también estaba buscando la gente con la que trabajar. Y después el nombre del club, la afición, la ciudad, el campeonato, campeonatos internacionales, creo que se daba un poquito todo”.

Gustavo Poyet no tuvo problemas en referirse a las metas trazadas junto a la UC, refiriéndose también a la deuda que se le suele adjudicar a la Católica en terreno foráneo:

"El objetivo principal es ganar el campeonato y está la otra parte, lo internacional, que creo que nos vamos a enfocar a ver si podemos dar un poquito más entre todos y lograr lo que se necesita a nivel internacional para pasar fases", comentó el deté charrúa.

Poyet comandará por primera vez a un equipo sudamericano.

El reemplazante de Ariel Holan añadió: "realmente la mezcla es espectacular, necesitamos de todo el plantel porque van a ser muchísimos partidos seguidos, es una cuestión de trabajar, de creer, de convencer y de que entre todos hagamos el esfuerzo necesario para estar en un buen lugar”.

Por último, Gus Poyet entregó un lindo compromiso a la fanaticada de los Cruzados, que ya aguardan con ansias la llegada del entrenador a Chile para iniciar la nueva etapa:

“Pueden esperar de mí, trabajo, estar al máximo, ser un hincha más, sino el que más. Espero disfrutar mucho, darlo todo. Del equipo espero lo mismo, trabajo, dedicación, profesionalidad y que representemos al club tanto a nivel nacional como internacional de la mejor manera, que creo que se lo merecen todos los hinchas”, cerró.