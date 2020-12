Marcelo Toby Vega alucina con Fernando Zampedri: "Será la figura del clásico, dámelo siempre en mi equipo"

Este miércoles se juega en el Estadio Nacional una nueva versión del clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica donde ambos equipos llegan con diferentes objetivos: La U necesita ganar para olvidarse de la tabla acumulada y meterse en el Chile 4 para Copa Libertadores, la UC para afianzar su primer lugar y soñar con el tricampeonato.

Redgol conversó con Marcelo Vega, ex seleccionado nacional y hoy comentaristas del programa Todos Somos Técnicos de CDF, quién se la juega y asegura que el clásico será cruzado.

"Llega mejor Católica que la U aunque no haya hecho un buen partido ante Colo Colo, pero con la incorporación con Zampedri va a mejorar bastante sobre todo a la hora de hacer goles así que la UC como puntero, como líder, llega mejor", afirmó.

Respecto al duelo de goleadores que habrá esta tarde entre Joaquín Larrivey y Fernando Zampedri, el Toby elige su preferido.

"En la delantera de mi equipo siempre Zampedri. Me quedo con él y no es primera vez que lo digo y a pesar que Larrivey también es goleador, el delantero de la UC ha cumplido en el torneo y en la Copa", explicó su preferencia.

Agregando que "la figura del clásico será Zampedri, me inclino por él porque claramente ha sido el jugador determinante que ha tenido la Católica".

Consultado derechamente por qué equipo se quedará con el clásico, el carismático comentarista cree que "es difícil dar un pronóstico pero me parece que la UC lo debiera ganar es mucho más equipo, el partido anterior no hizo un gran partido por la motivación, por cómo quedaron eliminados, pero me juego por la Católica 1-0".

Para el final, Marcelo Vega le hace un llamado a los equipos. "Ojalá sea un buen partido y no como lo que vimos el sábado y en el clásico anterior donde la U jugó muy mal. Uno espera que suban el nivel y podamos ver un gran partido", cerró.