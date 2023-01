La salida de José Pedro Fuenzalida de Universidad Católica llevó a Matías Dituro a ser el nuevo capitán de los cruzados. Un desafío importante para el portero, debido a que en el último tiempo la jineta siempre era para canteranos de la institución, lo que demuestra la confianza que el club tiene en su liderazgo.

En la presentación de la nueva camiseta de Universidad Católica, el meta comentó que "es un orgullo para mí asumir el rol de capitán del equipo, estoy agradecido con el club, el cuerpo técnico y mis compañeros porque es una gran responsabilidad".

Agregó el arquero que al club "les dije que es un desafío que me gustaba, quería asumirlo, y cuando me lo comunicaron me puse contento. Ahora debo ayudar desde el lugar que me corresponde".

Los desafíos para el 2023 serán la Copa Sudamericana y el Campeonato Nacional, por lo que valora el plantel que está armando la UC. "Estamos todos con mucho ánimos. Se han adaptado bien, 10 puntos, esperamos que lleguen bien al inicio del torneo".

Por eso Dituro prometió ser "un equipo competitivo, fuerte y confiable, protagonista de este torneo, además de crecer en el ámbito internacional. No podemos ponernos ningún techo".

Finalmente habló del tema de su nacionalización, que es importante para la Católica debido a que así liberará un cupo de extranjero, el que puede ser ocupado para traer un refuerzo importante en el mediocampo.

"Inicié todos los trámites, se juntaron los documentos requeridos y estoy esperando. Estamos en los tiempos que creíamos que se iba a demorar, esperamos dentro de poco tener novedades que ojalá sean positivas", confesó el meta.