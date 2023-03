Universidad Católica marcha en el primer puesto del torneo nacional, pero su rendimiento está lejos de ser el óptimo. Eso a pesar de tener dos delanteros letales como Fernando Zampedri y Franco Di Santo, quienes contribuyen constantemente a la faceta ofensiva de la UC.

Di Santo, llegado esta temporada, habló de lo que ha sido el acople entre ambos arietes. “Con Fernando bien, es bueno estar al lado de uno de los mayores goleadores del futbol chileno", comenzó señalando y manifestó que la generosidad reina entre ambos.

Esto debido a que Zampedri pelea por ser el máximo anotados en la historia de los cruzados, un asunto para el que el ex Chelsea quiere aportar. "Ojalá sea pronto el goleador histórico de la UC, a uno lo pone muy contento eso y vamos aportar para que suceda", comentó.

Actualmente el Toro cuenta con 90 anotaciones con los cruzados, ubicándose en la octava casilla de los máximos anotadores. Está a dos de pillar al Beto Acosta, aunque aún le queda terreno para igualar a Rodrigo Barrera, quien con 118 dianas es el que más goles lleva en la UC.

Por eso habló de lo que le puede pedir Ariel Holan, en cuanto a las diferentes posiciones de ataque en que pueda ser utilizado. "Si juego por fuera o por dentro no importa, lo importante es ganar y hacer lo mejor donde me toque jugar. Si me vuelve a tocar en otra posición, aprender de los errores", confesó.

Respecto al equipo de la UC, criticada por su falta de equilibrio, indicó que "es cotidiano en el fútbol que te hagan goles. Estamos trabajando en buscar en equilibrio, no es solo la defensa, sino en conjunto y en general. Como delanteros somos los primeros defensas".

Finalmente, habló de Eugenio Mena y Alexander Aravena, sus compañeros en la UC y que fueron seleccionados. "Feliz por el Monito (Aravena), cualquier jugador siempre quiere representar a su selección, y hacerlo a tan corta edad me pone feliz por él. También por el Chueco (Mena), más allá de su experiencia, representar a la Selección siempre es bueno y como jugador lo enorgullece", cerró.