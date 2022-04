Cristián Paulucci defiende su trabajo en Universidad Católica: "Cuando uno pierde parece que todo se hace mal y no es así"

Universidad Católica, el tetracampeón del fútbol chileno, perdió por sexta vez en este Campeonato Nacional al ser derrotado por Huachipato por 1-0 en el CAP de Talcahuano, dejando al entrenador cruzado Cristián Paulucci muy cuestionado por sus hinchas.

El estratega afirmó que "no venimos bien, nuestro funcionamiento no es el mejor", aunque increíblemente piensa que se está dramatizando mucho pues confía en su trabajo: "Cuando uno pierde parece que todo se hace mal y no es así".

De hecho rescata lo hecho en antes de la roja de Diego Valencia, empezando el segundo tiempo. "Hasta el momento de la expulsión teníamos el partido controlado. Manejamos el balón, el primer tiempo Huachipato se replegó y salieron de contra dos o tres veces. Sentíamos que lo podíamos ganar y la expulsión transformó todo el partido".

"Le pusimos todas las ganas, no podemos decir que los jugadores no metieron, pero se hace todo cuesta arriba. Esto nos golpea y nos duele", aseguró el estratega de los cruzados.

Sobre el clásico de la próxima semana donde jugará ante Colo Colo, el estratega comenta que será un duelo bravo. "Hace muy bien las cosas en el medio local e internacional. Hoy si lográbamos un buen resultado nos acercábamos a la parte alta y ganar el clásico hubiese sido importante, porque quedábamos cerca de los punteros".

Finalmente, sabe que su continuidad en el cargo está cada vez más complicada. "Eso siempre está en evaluación. Los dirigentes, directores y gerentes deportivos siempre evalúan el trabajo de todos. Por supuesto me preocupa la situación en la que estamos de no levantar cabeza", remató.