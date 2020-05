Con 40 años, Imboden sueña con el retiro en la UC: "Si me quieren hacer un contrato por un partido, lo acepto"

Facundo Imboden es uno de los jugadores que puede decir que salió campeón con Universidad Católica. El defensor argentino es considerado como ídolo cruzado tras cuatro años y medio en la institución.

El último año de acción del ex UC fue el 2011, cuando defendió los colores de Cuenca en Ecuador. Nueve años después, Imboden aún sueña con retirarse en la precordillra santiaguina.

En conversación con Redgol, Facundo Imboden contó su peculiar sueño. "Mi mente quiere, lo que pasa es que ya no estoy como para jugar, pero si me quieren hacer un contrato por un partido, lo acepto, eh. Firmo por un partido, entro, juego y me saco esa espinita que me quedó de retirarme en Católica. Me tomo el avión el sábado, juego el domingo y me devuelvo el mismo domingo si quieren. Pero sí, es algo que siempre quise, volver al club y no pude", expresó.

Además agregó que, "lo intenté. He hablado varias veces con el Tati, año a año cuando se me terminaba el contrato hablábamos de que yo estaba sin club y bueno, nunca tuve ese llamado del club y no pude retirarme".

Para finalizar, habló de que le gustaría estar en el partido de retiro del Huaso Álvarez con Milovan Mirosevic. "Me encantaría, yo jugué con los dos. Sería hermoso. Yo fui a jugar un partido por los 75 años, jugué y la pasamos muy bien. Lo único que quiero es jugar en San Carlos", sentenció.