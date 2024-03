El mal comienzo que tiene Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2024, además de la eliminación de Copa Sudamericana, provocaron la salida de su entrenador Nicolás Núñez y el comienzo de una intensa búsqueda de su sucesor.

Muy a pesar de los hinchas cruzados, su candidato favorito como Jaime García no está en los planes de la concesionaria, quien ha puesto sus ojos en el mercado argentino para encontrar su nuevo DT, y el corre como primera opción es Gabriel Milito.

Una alternativa que le gusta a un histórico de la UC como Facundo Imboden, que en diálogo con RedGol no dudó en calificar a Milito de “un técnico interesante”, y que siguió en su último paso por Argentinos Juniors. Sin embargo, le avisa a los fanáticos que, en caso de llegar, deberán tener paciencia con él.

En Argentina le avisan a la UC por Gabriel Milito

“Lo conozco, sé la trayectoria que hizo como jugador, que la verdad fue impecable. Como técnico en Argentinos Juniors le ha ido muy bien. En O’Higgins yo no lo no lo pude seguir, no sé cómo le fue; pero es un técnico interesante“, señala Imboden.

En esa línea, el ex defensor de la UC advierte a los hinchas que “es un técnico que va a necesitar trabajar, de que lo conozcan, porque viene con su forma y pensamiento de juego. Ojalá que le pueda llegar rápido a los jugadores, que los jugadores levanten de vuelta la cabeza y vuelva a ser el equipo que era hasta hasta hace pocos años”.

¿Imboden candidato a dirigir en Los Cruzados?

Entre la danza de nombres que hay para hacerse cargo del equipo, se le consultó al otrora central si está disponible para tomar el puesto, algo que rechazó completamente, ya que “hoy no estoy capacitado para ser técnico de un equipo de fútbol, sobre todo de Primera División”.

“¿Me encantaría en un futuro? Sí, no te voy a mentir. Pero creo que hay muchos técnicos, tanto de ex jugadores del club como suena el Vasco Arrabarrena, o ahora Milito, pueden darle mucho a la UC, que es un equipo grande y que necesita de los triunfos y los títulos”, sentencia Imboden.

