Ariel Holan y su particular análisis de la derrota de Universidad Católica contra Talleres: "Hoy mínimo merecimos empatar, pudimos ganarlo sin ninguna duda"

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, analizó la derrota de la UC contra Talleres de Córdoba por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2022. La UC cierra con derrota, pero logra salvar el paso a la Sudamericana como premio de consuelo.

“Son dos partidos totalmente diferentes, uno en el Maracaná donde juegas con un Flamengo que tiene de los planteles más completos de América, es difícil de sostener allá por la capacidad de ese equipo. Aún así, creo que Católica en el segundo tiempo pudo generar situaciones, tuvo la posesión del balón y terminó haciendo un partido que, a pesar de ser superados en el marcador, nos deja un balance para seguir creciendo. Hoy fuimos superiores al rival, los primeros 20 minutos nos costó entrar en ritmo, pero luego tuvimos situaciones muy claras para lo que son los partidos de Libertadores”, fue el balance de Holan comparando la derrota de hoy y la frente a los brasileños en la fecha anterior.

El DT cruzado agregó que “hoy mínimo merecimos empatar, pudimos ganarlo sin ninguna duda. En la defensa me gustó, con carácter, intensidad, disposición en los duelos y con la pelota hicimos lindas jugadas, claras de gol, pero no estuvimos precisos. Tampoco quiero restarle méritos a (Guido) Herrera, que tuvo las tapadas justas. A pesar de no conseguir el resultado hoy, el balance deja muchas cosas positivas de cara a lo que viene y al domingo, donde es otro rival y otro nivel de dificultad, diferente, ni mayor ni menor. Repitiendo lo de hoy, podemos mejorar mucho la performance individual y colectiva”.

Por otro lado, Holan espera recuperar a su plantel de las bajas para empezar a pensar en el segundo semestre, donde afrontará lo que queda del Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana.

“Tenemos que recuperar los lesionados, eso resta muchas posibilidades al no tener el plantel completo. Hay futbolistas importantes afuera, ni siquiera para recambio. Hoy jugó Marcelino (Núñez) que hace un mes estaba afuera y corrimos un riesgo muy grande, no por su estabilidad de la rodilla, sino por lo muscular. Trataremos de usar las tres ventanas de refuerzos”, expuso Ariel Holan.

El entrenador de universidad Católica sentenció que “primero tengo que ver cómo nos recomponemos de todo este semestre. Necesitamos el plantel completo y, una vez que lo tengamos y usemos las tres ventanas de refuerzos, vamos a ver para qué estamos. En el Campeonato esperamos hacer un gran partido el domingo y levantar la puntería, pero para saber qué hay que privilegiar el segundo semestre hay muchas decisiones que tomar antes”.