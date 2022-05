Universidad Católica se mete en la Copa Sudamericana como tercero del Grupo H de la Copa Libertadores 2022, pero siembra más dudas con la derrota frente a Talleres de Córdoba en San Carlos. La UC se escudó en el triunfo de Flamengo ante Sporting Cristal para abrochar el premio de consuelo.

En el programa ESPN F360 Chile, el periodista Cristián Caamaño le entró fuerte a la Católica y hasta Ariel Holan, pese a que el DT viene tomando hace sólo unos días la anca cruzada.

“Pésima, horrible. No tiene otro apelativo la campaña de Católica en Copa Libertadores, y en un grupo absolutamente abordable que se lo farreó la UC. Hay que decirlo: independiente de los cambios de entrenador y bajones individuales, no puede tener esta campaña la Católica”, dijo Caamaño.

El comentarista añadió tajante: “clasifica a Copa Sudamericana gracias al regalo del árbitro en el partido contra Sporting Cristal, de lo contrario la UC quedaba eliminada. ¿En los dos partidos contra Sporting? Sí, pero el de acá es grosero y descarado”.

Según el panelista de ESPN, sólo los errores arbitrales ante Sporting Cristal le permitieron sumar los apenas cuatro puntos que casi de rebote le dan otra chance a la UC en el concierto sudamericano.

“A partir de ahí la campaña de Católica, en la cancha habría ganado dos puntos de 18, una campaña paupérrima que no está a la altura del tetracampeón y este plantel. Deben hacer un mea culpa, todos, incluido Holan, que no ganó un partido en la Copa, no hizo un gol. Y hay problamas más graves de lo que parecía Cristian Paulucci dentro de San Carlos de Apoquindo”, expuso el comunicador.

Cristián Caamaño sentenció que “la Católica deja una imagen muy pobre, la autocrítica debe ser muy fuerte. No puede regalar todas sus presentaciones en la Copa y no puede ser el torneo nacional la única la única bandera para levantar”.