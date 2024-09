Una excelente noticia reveló la presentadora de Tv Vanesa Borghi a sus seguidores, cuando anunció el nacimiento de su hijo Teo, fruto de su relación con Carlos Garcés. A través de una publicación en sus redes sociales la modelo compartió imágenes de su bebé con el mensaje “¡Lo logramos! No podemos más de felicidad”.

El 2023 la modelo vivió una devastadora situación tras la pérdida de su hija Clara cuando cumplía los 6 meses de embarazo. En esa ocasión Borghi escribió: “Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza”.

El nacimiento de Teo

En conversación con LUN Vanesa entregó detalles del alegre momento que está viviendo junto a Carlos. “Estamos muy, pero muy felices y queremos transmitirle un mensaje de esperanza para todas esas parejas que siguen intentándolo. ¡Tengan fe! El amor todo lo puede!”.

En conversación con el medio, la modelo señaló que el miércoles se estaba preparando para ir a un evento y de repente sintió un líquido correr entre sus piernas. “Sabía que había roto bolsa, por lo mismo llamé a mi doctor y me fui manejando a la clínica”.

Agregando que no sintió dolor ni contracciones, pero prefirió dirigirse al recinto de salud por las dudas y para estar en un lugar donde los pudieran monitorear a ambos. “El parto fue un poco complicado, pero lo importante es que ambos salimos bien”.

Asimismo, Vanesa agradeció el apoyo constante de su pareja durante el parto. “Carlitos me acompañó en todo momento y creo que él estaba más nervioso que yo, pero intentaba disimular y darme alegría y tranquilidad en todo momento. Su apoyo fue importantísimo”.

“La felicidad que se siente al tener a tu hijo en brazos es inigualable, un amor tan, pero tan grande que es inexplicable”.