La comunicadora Faloon Larraguibel estuvo presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar en donde acusó y retrató distintos episodios de violencia que vivió durante su matrimonio con el futbolista Jean Paul Pineda.

La pareja terminó su relación el 2023 tras 8 años juntos y tres hijos en común, pero en marzo de este año salió a la luz pública que la ex Yingo fue víctima de violencia intrafamiliar, en donde uno de sus hijos hizo la denuncia y la presentadora de TV quedó con lesiones leves.

Faloon habla del fin de su matrimonio y los hechos de violencia

Al ser consultada sobre el episodio de VIF, la participante de ¿Ganar o Servir? señaló: “Él llega más o menos con trago, y llega a reclamarme una infidelidad. Yo estaba durmiendo, estábamos todos durmiendo. No puedo decir por quién me reclama esta infidelidad porque era con nombre y apellido’’.

Agregando que estaba muy alterado. “¿Quién iba a calmar a un hombre así?… él estaba demasiado descontrolado. Imagínate si hubiera reaccionado como reaccioné muchas veces en el reality. No pude hacer eso, no pude. La fuerza de un hombre es mucho más que la de una mujer (…) el primer golpe fue el que me dejó así, y no pude hacer nada”.

Al ser consultada sobre cómo comenzó el quiebre de la pareja, la comunicadora señala: “Muchos celos, yo creo que ese fue el principal motivo, muchos celos de parte de él’’.

‘’Hubo muchas infidelidades, muchas faltas de respeto. Yo perdoné varias. Como que tenía una mochila, era como ya, me hiciste esto, vale, vale. Para mantener esta familia. Le venía advirtiendo hace mucho tiempo, que va a llegar un minuto en que yo no voy a querer nunca más nada contigo, y que esto se va a terminar, por favor trata de cambiar”.

“Fui llenando una mochila en mi espalda que me llegó más abajo del suelo. Me da mucha pena acordarme de eso, porque me ha costado muchísimo salir de eso, y era como lo hago, como salgo de este hoyo. Cómo me metí ahí, como aguanté tanto, como soporté tantas cosas”.

Asimismo, señaló: “Me da mucha pena haber llevado a mis hijos a que presenciaran un episodio tan fuerte como el que tuvieron que ver, me da mucha pena eso, Siento que ahora que corté este círculo, le estoy dando ese ejemplo a mis hijas de que jamás por la vida tienen que permitir algo así, nunca”.