Ya han pasado cuatro meses de encierro en Gran Hermano, y los ánimos entre los participantes originales comienzan a agotarse. Por ese lado, ICata, influencer gamer que ingreso hace un tiempo al reality, tuvo una conversación honesta con Constanza, quien está desde el comienzo del programa y ha tenido diversos conflictos con los demás integrantes.

ICata le da ánimos a Coni por agotamiento en Gran Hermano

“Yo creo que tú puedes aguantar un poco más. Han sido semanas terribles acá”, comienza ICata.

Luego agrega, “estamos todos con sentimientos cul.. acá que no te lo puedes sacar”.

“Pero yo creo que tú puedes aguantar más, no soy psicóloga tampoco pero si te vas a ir, también te va a ir bien”, comenta ICata a Coni.

Asimismo, la influencer le asegura a Coni que su voto es para ella y Pincoya porque, “ustedes se han sacado la mi…. Llevan los cuatro meses”.

Reafirmando que “no quedan cuatro meses más, estoy segura. Queda pero no cuatro meses. Yo creo que puedes aguantar lo que queda de pie”.

Coni discute por última vez con Fran Maira en Gran Hermano

Durante una última actividad con Fran como parte de Gran Hermano, la participante junto a Coni, protagonizaron un fuerte “cara a cara”. Asimismo, antes de que la influencer abandonara la casa, se dijo un par de verdades con la bailarina que no dejó indiferente a los presentes.

Fran llamó a Coni por “momentos incómodos”, de los cuales destacó lo sucedido en las fiestas de los viernes.

“Es cierto, pero no sólo en las fiestas puesto que si algo me molesta lo digo en la cara. No ando diciendo cosas por detrás, prefiero decirlo en la cara a diferencia de usted (…) yo prefiero ser más frontal que andar tirándola por debajo, como lo haces tú”.

Tras sus declaraciones, Coni afirma que: “Sí, me ha equivocado muchas veces, pero prefiero ir con la verdad a vivir en una mentira y andar por debajo”, comentó tras hablar sobre la polémica discusión con Raimundo.

Desde ahí, los ánimos se calentaron de modo que ya ambas sentadas, seguían con sus declaraciones contra la otra, hasta que Sebastián, quien se convirtió en líder de la semana, pidió que terminarán con la discusión para seguir con la actividad.