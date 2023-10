Francisca Maira es la nueva participante que renuncia a Gran Hermano. Previo a su retiro de la casa, en el reality hubo una actividad de “cara a cara”, en la cual la modelo invitó a pasar a la bailarina y decirse un par de verdades. Revisa los detalles a continuación.

Fran y Coni tienen su última pelea en Gran Hermano

Todo inicia cuando la modelo hizo pasar al ‘trono’ a Constanza, al dar a conocer que con ella ha vivido varios “momentos incómodos”, entre ellos destacó los ocurridos en las fiestas de los viernes.

“Es cierto, pero no sólo en las fiestas puesto que si algo me molesta lo digo en la cara. No ando diciendo cosas por detrás, prefiero decirlo en la cara a diferencia de usted (…) yo prefiero ser más frontal que andar tirándola por debajo, como lo haces tú”.

Tras sus declaraciones, la bailarina admitió que: “Sí, me ha equivocado muchas veces, pero prefiero ir con la verdad a vivir en una mentira y andar por debajo”, comentó tras hablar sobre la polémica discusión con Raimundo.

Lo que no se sabía, es que estas fuertes declaraciones solo serían el comienzo de la conversación, ya que luego ambas participantes se fueron a sentar para continuar con sus verdades.

“Irse porque te eliminó el público no es porque no te quieran en la casa, y como tú no sabes, pues llevas cuatro meses adentro, habla de cosas que no sabes y si vieras las cosas de afuera, te daría vergüenza”, lanzó Maira.

Por su parte, la bailarina dio por sentado que “me quieren, tú lo sabes (…) por algo sigo acá”. A lo que Francisca le replicó: “Gracias a la gente es porque tú sigues acá (…) y a ti no te interesa la gente, entonces, eso es grave”.

“Estás acá porque Rai y Fede te votaron, no estás acá por la gente”, le sacó en cara Cony.

Tras un tira y afloja, Sebastián, quien se convirtió en el líder de la semana, pidió que se finalizará la discusión entre Capelli y Maira, para así continuar con la dinámica.