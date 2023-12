La Cabaña finalmente llegó a la pantalla y se prepara para estrenar su tercer capítulo, el cual tendrá a 4 conocidos rostros compartiendo juntos durante 48 años en un lugar remoto.

El programa conducido por Karen Doggenweiler, tiene distintas dinámicas, dirigidas por ella, en donde los participantes entregan detalles sobre distintos momentos personales y laborales, generando momentos emotivos y divertidos.

¿Quiénes son los invitados de este viernes en La Cabaña?

En el nuevo episodio de estreno los participante son la numeróloga Kenita Larraín, la periodista Mariela Sotomayor, el comediante Pablo Zúñiga y la actriz Javiera Acevedo.

¿Quiénes estuvieron en el último capítulo?

En un nuevo capítulo pasado estuvo presente el ex futbolista, Gabriel Coca Mendoza, quien además participó en el reality La Granja Vip y 1810, en donde se llevó el primer lugar; el ex futbolista y comentarista deportivo, Marcelo “Toby” Vega; la actriz de producciones como Adrenalina y Marparaiso, Alejandra Herrera, y Lorena Capetillo, actriz, que actualmente participa en Generación 98 con el papel de Alicia Suárez.

La emotiva confesión de Coca Mendoza

El deportista reveló que su progenitor estuvo ausente durante gran parte de su vida “Mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 5 años, yo no lo vi nunca más, pero mi abuela materna fue maravillosa, siempre estuvo ahí”.

Agregando que sintió mucho recontamiento con él por ese motivo. “Le dije ‘yo estoy aquí casi obligadamente porque mi abuela me lo pidió y yo no entiendo por qué tú me abandonaste, nunca lo voy a perdonar'”.

Sin embargo, con el paso del tiempo su opinión fue cambiando. “Un día despierto y le digo a mi pareja que ‘tengo que hablar con Gabriel (su padre)’, sentí que tenía que hablar y me dice ‘llámalo'”.

Tras enterarse que su padre estaba en coma, decidió llamar y pedir que pongan el teléfono en alta voz para que él pudiera escuchar. “Si tú estás esperando que yo te perdone, abrió sus ojos, si tú necesitas que yo te diga algo, yo no soy quién para perdonarte, yo lo único que te digo es que te disculpo de todo”.

¿A qué hora se transmite La Cabaña?

Los nuevos capítulos de programa de conversación que conduce Karen Doggenweiler se estrenan todos los viernes a las a partir de las 22:15 horas por las pantallas de Mega.