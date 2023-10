El programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, La Divina Comida, regresará este sábado a la pantalla con su novena temporada, en donde reconocidos rostros de la música, arte, comunicaciones, política y entretenimiento, probarán sus habilidades culinarias.

El nuevo ciclo, que se encuentra celebrando sus más de 200 capítulos, cuenta con la participación de reconocidos invitados, quienes hablarán sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral en compañía de una grata cena, culminando con un importante premio para quien sea elegido por los mismos comensales como el mejor anfitrión.

¿Quiénes son los invitados de este sábado en La Divina Comida?

En el episodio de esta noche estarán presentes la actriz María Gracia Omegna, quien actualmente interpreta a Valentina en la teleserie Generación 98; Rafaella Di Girolamo, sexóloga y psicóloga, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, también conocido como el “Doctor del Pueblo”. y el músico y director de orquesta del Festival de Viña, Carlos Figueroa.

María Gracia Omegna se sincera sobre la maternidad

Según un adelanto del capítulo de hoy, la reconocida actriz, que ha participado en producciones como Dama y Obrero, Isla Paraíso, Papá a la Deriva y Edificio Corona, habla sobre el nacimiento de su hija Anka quien nació el 2019.

“Ha sido la experiencia más radical en mi vida, creo. Siento que como que si uno mira para atrás, te ha pasado, que a veces uno dice, ‘uy, qué heavy que después de esto hay un antes y un después’”. Expresó, para luego agregar: “se parece un montón a mí. De hecho, ha sido un ejercicio que he tenido como de reencontrarme un poco con mi yo de niñita”.

La actriz además reveló el significado de su nombre. “Es Quechua. Significa águila de los Andes. Y es muy divertido porque suena muy profundo, pero en verdad, la verdad de todo esto es que el Gonza (Gonzalo Valenzuela) vio ‘Dora, la exploradora’ con sus hijos en el cine.

“Y ahí salía como que hablaban de Anka, y en ese viaje al Gonzalo, obviamente, no le gustaban ninguno de mis nombres hippies y todo. Y me dijo como, acabo de ver ‘Dora, la exploradora’, Anka, me dice, ‘significa águila de los Andes'”.