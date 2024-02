Top Chef VIP se encuentra viviendo una semana llena de sorpresas, al anuncio sobre el ingreso de cuatro nuevos participantes se suma la salida de uno de los competidores por decisión del jurado.

Debido a la diferencia que hay entre el tiempo en pantalla y el tiempo real, han surgido distintas filtraciones sobre los participantes que han dejado el espacio antes de que se vea en televisión.

¿Quién es el eliminado de Top Chef VIP de esta semana?

Los nominados de esta semana son Juan Pablo Álvarez, Jennifer GalvarinI “Pincoya” y Max Ferres, cuyas preparaciones durante la competencia no fue del agrado del jurado compuesto por Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast.

Según revela Infama, el eliminado de esta semana es el ex recluta Álvarez, cuyo plato por la permanencia no convenció al panel de expertos.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Top Chef VIP?

Los nuevos participantes que podrán a prueba sus habilidades culinarias son Maximo Menem Bolocco, el hijo del ex presidente de Argentina y la modelo Cecilia Bolocco; la periodista Gisella Gallardo; actor nacional y ex participante de El discípulo del chef, Marcial Tagle y Chris Fetterman, conocido como “Gringo Mode On”.

El cruce de Pincoya con el jurado

La finalista de Gran Hermano vivió un tenso momento con el jurado, ya que al momento de presentar su pizza, su actitud no fue del agrado de los jueces. “No le recomiendo que la pruebe. Se llama ‘lo que botó la ola’”, ante lo cual la chef Fernanda Fuentes replicó: “podría presentarlo al menos con una mejor actitud ante este jurado para que seamos nosotros los que decidimos si lo probamos o no. Creo”.

Mientras que la chilota replicó: “Es que cuando uno va contento tampoco les gusta, cuando uno va serio, menos”, lo que elevó la molestia de la chef Fernanda. “Aquí hay una cosa súper clara. Nosotros no estamos para sobajearle el lomo a nadie”.

“Cuando las cosas son claras, cuando están buenas, están bien hechas, y ya está, no hay comida ni buena ni mala, hay comida bien hecha o mal preparada, es así de claro. No se trata de gustos. (…) Juzgamos platos, no personas, ojo con eso”, agregó.