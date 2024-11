Este sábado se realizará la final del icónico 73º certamen anual de Miss Universo el cual se celebra en Ciudad de México y en donde Emilia Dides, la representante chilena, se perfila como una de las grandes favoritas del espacio.

Distintos medios internacionales entre ellos el conocido portal Real Pageanthology, posicionan a la artista nacional entre los primeros lugares de la competencia que cuenta con 130 participantes de todo el mundo y que el año pasado tuvo como flamante ganadora a Sheynnis Palacios, la representante de Nicaragua.

¿Quién es Emilia Dides?

Emilia Dides, conocida también como Emi D, es una talentosa cantante de 25 años que ganó notoriedad en 2019 al participar en el programa de competencia Rojo, el color del talento.

En esa edición, llegó a la gran final, donde interpretó “Por ti volaré” de Andrea Bocelli, deslumbrando al jurado y obteniendo el primer lugar. Su premio fue una beca para estudiar durante un mes en la Academia Jackie Arredondo Music World en Miami, Estados Unidos.

En su paso por la segunda temporada de Rojo, Emilia mantuvo una relación con Raimundo Cerda, quien formó parte de la primera edición de Gran Hermano Chile, fue finalista por el público en ¿Ganar o Servir? y sumará su tercer reality con su ingreso a Palabra de Honor.

“Yo soy Emilia Dides y si pololié con alguien bacán, fue parte de mi vida y perfecto, le tengo un respeto brutal a Rai. Lo veo, lo abrazo y nos queremos muchísimo. No es como que una carta donde voy a un lugar y digo que soy ex de Rai, y es como que yo soy quién soy y me carga que me comparen con eso”, señaló hace algunos meses a TiempoX.

En 2021, Emilia participó en The Covers, el programa de talentos e imitaciones de Mega. Durante la segunda temporada del show, rindió homenaje a Laura Pausini y Whitney Houston, logrando posicionarse en el segundo lugar de la competencia.

¿Cómo votar por Emilia Dides?

El voto popular es fundamental en esta etapa, ya que 25 candidatas serán elegidas por el jurado para formar el Top 30, mientras que las 4 restantes avanzarán gracias a los votos del público.

Para apoyar a Emilia, descarga la aplicación “Miss Universo” desde la Play Store o App Store, o accede al sitio web oficial en missuniverse.choicely.com.

En la plataforma, busca “Emilia Dides” o “Chile” en la lista de candidatas ordenada por países. Una vez que encuentres su perfil, toca la estrella para marcarla como tu favorita y luego presiona “Votar ahora”.