Tras semanas de rumores sobre un supuesto quiebre entre Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, alias la Guarén, recientemente fueron los mismos protagonistas quienes confirmaron que la relación que inició en el reality Tierra Brava llegó a su fin.

En un nuevo capítulo del react de Palabra de Honor, la influencer que conduce el espacio se refirió al quiebre, refiriéndose a rumores que apuntaban a que Guarén encontró mensajes al hijo de Ivette Vergara.

En un reciente episodio de Zona de Estrellas, Hugo Valencia señaló: “Me comentan que la razón que ella habría dado es que le encontró algunos mensajes de WhatsApp un tanto comprometedores, después de esta información tomé contacto con ellos para saber si era real y cuando les pregunto sobre el tema y les cuento sobre este dato me dejaron de hablar”.

Guarén confirma quiebre con Solabarrieta

“Yo y Nicolás sí terminamos. Estamos bien, de hecho, nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño”, comenzó señalando. “Caché que habían varias personas diciendo varias mentiras, hay cosas que están circulando y quiero decirles que no son reales”.

“No existe nada de mensajes ni infidelidades y que no sé qué. Simplemente, nosotros somos veinteañeros, igual que todos ustedes, somos jóvenes, nosotros queremos mantener nuestra relación en privado, también la las razones por las cuales que terminamos también van a quedar siempre en privado”.

Asimismo, agregó: “Pero solamente pedir respeto, que no se metan, que por favor no vayan a atacar a Nicolás por difamaciones que al final no son reales porque realmente nosotros nos queremos mucho y nadie sabe qué puede pasar adelante, nadie sabe qué pasará en este tiempo”.

“Lo más que quiero es que no se manche nuestra relación, que no se manche ni la imagen de él, ni que no se inventen especulaciones que al final que no son reales, y también si es que le hacen daño a alguien le terminan haciendo daño a mí indirectamente”, cerró la influencer.