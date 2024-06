Una de las presentaciones más recordadas del Festival de Viña del Mar 2016, pero no precisamente por algo bueno, es la de Ricardo Meruane. El regreso del humorista a la Quinta Vergara una vez más estuvo marcado por las pifias.

Y es que tras una presentación fallida en 2011, en 2016 volvió con la idea de así triunfar en el gran escenario de la ciudad jardín, sin éxito. Y es que los chistes del comediante terminaron por no gustar al público quién bajo del escenario tras 30 minutos de rutina.

Ahora, a ocho años de su paso en el Festival, el humorista se hace viral en Tiktok, en dónde sus chistes llegan a los más jóvenes, quienes ya hacen memes con los chistes.

Meruane explica que es un nóctulo

Uno de sus chistes que más saca risas entre los jovenes es el del nóctulo, uno que no fue muy bien recibido en la Quinta en 2016.

“Tengo un nóctulo, un nóctulo es un murciélago chico que vive en el desván de mi casa. No nos vemos nunca. Los dos trabajamos de noche; ¿ah?“, decía el chiste que muchos no entendieron en su segunda presentación en el Festival.

Ahora el chiste ha resurgido en forma de memes y videos. Y es que muchos han comenzado a valorar el chiste ahora, sobretodos los más jóvenes que consumen más contenido en redes sociales e incluso han llegado a comprarle nóctulos de madera.

Es por su reciente nueva popularidad que Las Últimas Noticias le hizo una entrevista en donde, entre otras cosas más, explicó el chiste del nóctulo, para aquellos que no lo entendieron.

“Parte con la desconfianza, que es una crisis que tenemos a nivel mundial, nadie confía en nadie. ¿En quién confía la gente ahora? En su mascota. Y no se trata de tener cualquier mascota, mientras más exótica, más nivel te da; cuando estás en un evento social y te preguntan qué mascota tienes, dices una totalmente desconocida, para que todos queden intrigados. Eso te da nivel, estatus“, explicó en primera instancia.

“Entonces, en el caso del chiste, digo ‘yo tengo un nóctulo’ y después hago la descripción: ‘Un nóctulo es un murciélago chico que vive en el desván de mi casa(…) Y es una gran cosa: me ahorro una desratización, no viene ratones porque les da miedo, creen que es un ángel, ¿serán hue… los ratones?’ Pero en el meme no incluyen esa parte, solo dejan hasta el ‘¿ah?’, que les gusta harto“, finalizó.