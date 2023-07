Una gala de eliminación se vivió este domingo en Gran Hermano y con un 90% de los votos del público Maite Phillips se convirtió en la nueva eliminada de la competencia.

Como es usual desde la salida de Ariel, el participante que sale de la casa debe dejar un voto legado el que da dos puntos a uno de sus compañeros y así dejarlos más cerca de la placa de nominación de la semana.

¿Por quién votó Maite?

Primeramente se nos mencionó que conoceríamos el voto legado de Maite durante el programa del día lunes, pero finalmente no se nos reveló nada y tuvimos que esperar al programa de este martes.

Durante el programa estelar del martes en la noche se nos reveló que Maite le dejó sus dos votos legado a Francisco, lo que lo deja más cerca de estar en la placa de eliminación de esta semana.

Entre sus razones, la joven de 22 años mencionó que fue de las personas con las que más discrepancias tuvo en la casa.

“Dentro de las personas de la casa yo creo que es con la que no se si más roces tuve pero sí más discrepancias. Encuentro que su manera de hablar es super hostil, tiene una forma que no me gusta para nada“, destacó.

“Encuentro que también en el mismo juego del que hablé antes sobre las virtudes y defectos a la Fran la ofendió. No se si ella se sintió ofendida, yo encontré que era una ofensa gigante para para ella y para todas las mujeres del mundo, encuentro que es algo horrible de decir“, explicó dentro de sus razones.

“Encuentro que tiene tratos que no corresponden cuando algo no le parece, como que no mide lo que dice y solo lo dice“, finalizó.

Con esto, Francisco tiene dos votos y está cerca de quedar en placa de esta semana, esto porque todo dependerá de los votos de sus compañeros. Esto recién lo podremos conocer hoy cuando se nos revelen los votos de los demás participantes.