El programa culinario de Chilevisión “Top Chef VIP” continúa con su intensa competencia, en donde los participantes deberán dejar todo en las cocinas para poder llegar a la instancia final del programa. Recientemente, el espacio vivió su esperada ronda de repechaje en donde hubo un inesperado ausente, el gimnasta nacional Tomás González.

El campeón de gimnasia tuvo una participación que fue bien recibida por los televidentes.

Sin embargo, uno de sus platos no logró convencer al jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast, por lo que fue eliminado.

¿Por qué Tomás Gonzales no participó en el repechaje de Top Chef VIP?

En conversación con Página 7, el deportista reveló por qué no pudo ser parte del proceso de reingreso a la competencia en donde sus compañeros, que fueron eliminados previamente, Joche Bibbó y Eskarcita, volvieron al espacio. Así como dos nuevos competidores: Jordi Castell y Rayen Araya.

Sobre su participación, el deportista señaló: “Siempre dije que mi objetivo era aprender cocina y nunca tomé ningún curso, entonces cuando me hicieron esta propuesta de participar, dije altiro que sí, porque sabía que uno podía aprender muchísimo”, expresó.

“Estábamos todo el día grabando, al final era casi como un reality. Al principio me costó agarrar el ritmo”, para luego agregar: “Es alta cocina, mucha técnica, poco tiempo, mucho cansancio, al final empiezas a rayar, a soñar, a anotar recetas en todos lados, pero también había poco tiempo de ensayo”.

Sobre los motivos de su ausencia en el repechaje, señaló: “En ese minuto del repechaje, tenía otros proyectos y no pude estar. Obviamente, me hubiese encantado, pero ya tenía planificado otros temas laborales que no me permitieron estar en Chile”.

Asimismo, señala sobre su paso por el programa: “Había algunos participantes que tenían amigos chefs que le daban consejos, pero en mi caso tenía Google, y a veces resultaba y a veces no. Así que lo tomé más como una experiencia para aprender”.