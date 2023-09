Francisco Arenas o más conocido como Papá Lulo entre los fanáticos de Gran Hermano es uno de los participantes favoritos para volver a la casa durante el repechaje.

Y es que el ex participante fue eliminado de la casa luego de enfrentarse en una placa junto con Cony y Jennifer, las dos favoritas del reality. Esta eliminación fue de las más triste de todo el programa porque Panchito se había convertido en uno de los más queridos por el público.

¡Se quebró y le lanzó un palo a Pincoya!

Este viernes y de manera excepcional se vivió un nuevo capítulo de Gran Hermano y es que antes del Espiando la Casa: La Fiesta supimos que Alessia salvó a Jorge de la placa y además vimos más detalles de lo que ha pasado en la casa.

Por la fiesta se invitó al panel a ex participantes del show con Francisca, Lucas, Viviana, Trinidad, Fernando y Francisco. Este último no está presente muchas veces en el panel ya que goza de alta popularidad fuera del encierro con diversos eventos los fines de semana.

Pero este viernes pudo estar presente y conversó sobre lo que está viviendo Cony y Pincoya en la casa.

“La miro de aca y me da una tristeza enorme de no poder estar ahí. Una impotencia de no estar para poder contenerla.Creo que esta buscando una contención la Cony y lo de ellos creo que es amistad solamente“, destaco sobre lo que está viviendo Cony con Raimundo y las peleas.

Papá Lulo incluso se quebró durante un momento y no pudo contestar una pregunta ya que se emocionó al no poder estar en la casa para poder darle consejos a Cony.

En el espacio también habló sobre la contención que le da Pincoya en la casa, que si bien es bastante no es lo mismo que él haría con ella al momento de consolarla por sus problemas.

“La Pincoya la contiene harto pero yo sería un poquito más detallista y pienso que la podría ayudar harto (…) Yo tengo hijas mujeres y he vivido hartas experiencias y uno como padre puede contener a los hijos, darle un consejo, dar una palabra de cariño“, destacó.

Puedes revisar el momento completo a continuación: