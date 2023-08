El Purgatorio, el nuevo programa de conversación de Canal 13, emitió este jueves un episodio de estreno en donde participaron las modelos María Eugenia “Kenita” Larraín y Pamela Díaz, quienes hablaron de las polémicas en las que se han visto involucradas en su carrera, en ese contexto, “La Fiera”, se refirió a su reciente quiebre con el conductor Jean Philippe Cretton, tras casi cuatro años de relación.

Al ser consultada sobre una supuesta infidelidad de parte del periodista, luego de que unas imágenes de él besando a otra mujer salieran a la luz a través de los medios, la ex panelista de Me Late señaló que ellos no se encontraban juntos cuándo ese registro apareció.

En el “Muro de los lamentos”, Pamela puntualizó: “A mí nunca me han sido infiel, quiero aclararlo. Terminé mi relación yo, cuatro días antes de que apareciera este video. Me parece súper feo que tú, que eres mi amigo, digas eso”.

“Te lo quiero confirmar, pero al final yo no miento. Quiero decir una cosa, mi relación con Jean fue una de las más importante. Tuve un gallo bacán a mi lado que aprendí cosas que nadie se atreve a decir. Es un gallo que me ha hecho aprender muchas cosas”, añadió.

Asimismo, la modelo reveló que su relación terminó por un tema personal y “por formas de pensar muy distintas a veces, soy mucho más madura, he tenido muchas más relaciones que Jean Phi”, para luego agregar “Pero sí me siento que estoy soltera hace un mes y tanto, no te voy a decir que no me molestó esa portada, porque no lo puedo entender porque él no es así”.

“Lo hablamos con Jean Phi y eso es un tema muy personal, yo no tengo por qué juzgar a Jean Phi. Yo hago público lo que yo quiero, la people es incondicional conmigo porque saben que soy verdadera. En mi vida soy súper verdadera”, puntualizó.