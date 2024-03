Durante la conferencia previa a su espectáculo, el artista oriundo de Conchalí, reveló lo trascendental que simboliza estar en el Festival de Viña del Mar, el escenario más prestigioso de Latinoamérica. “Es muy raro, no sé cómo expresarlo. Me siento feliz pero es raro, yo era un niño que estaba ahí haciendo música con un micrófono que me regaló mi papá en ese tiempo”, siguió.

Por ese lado, el artista en un emotivo encuentro con la prensa, cerró diciendo que “me da pena decirlo pero es fuerte para mí esto de verdad, es muy fuerte y me hace conectarme mucho con mi niño interior, porque fue difícil… Estar aquí es fuerte, de verdad”.

Y es que el intérprete tuvo una deslumbrante presentación en la Quinta Vergara llena de éxitos y sorpresas. El encargado de cerrar la quinta jornada festivalera invitó a sus colegas Polimá WestCoast, Julianno Sosa y Kid Voodoo, causando un concierto emotivo y significativo para el intérprete y sus seguidores.

Además, el cantante recibió una sorpresa por parte de sus padres debido a que ellos le entregaron la gaviota en su show.

Padres de Young Cister hablan sobre su participación en el Festival de Viña del Mar

En conversación con la prensa, la madre de Young Cister indicó que “siempre vamos a todos los shows pero ahora nos tocó a nosotros entregar la Gaviota de Oro”.

“Fue emocionante”, agrega.

Al ser consultados por lo que sintieron sobre el escenario y el concierto de Young Cister, su padre señala la felicidad que significa ver triunfar a su hijo. “Estamos muy contentos de ver el apoyo de todo el mundo, de la gente”.

“Para nosotros es una alegría inmensa, de no creerlo, como decía mi esposa, de entregar en el escenario de la Quinta Vergara la antorcha a un hijo, no se había dado nunca y queda en la historia. Entonces nos sentimos contentos de ver que el arte en Chile ha estado creciendo por los cantantes urbanos y el apoyo de ustedes“, declara el padre de Young Cister.