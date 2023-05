La clásica serie de comedia que la rompe en Disney Plus en mayo y supera a The Mandalorian

A pesar de la baja de suscriptores por dos trimestres seguidos Disney Plus continúa con un público fiel que consume su contenido. Y es que la plataforma de streaming contiene en su catálogo una cantidad variada de series y películas.

Series como The Mandalorian y Loki son de las más vistas en la plataforma que también contiene todas las películas de UCM y del Universo de Star Wars.

Superó a The Mandalorian

Una de las series más vistas en Disney+ este mes es “Malcolm in the Middle”. La serie protagonizada por Frankie Muniz superó a The Mandalorian y le quitó el puesto de la serie más vista.

Con un total de 7 temporadas la serie de comedia se estrenó en enero del 2000 en FOX y finalizó en mayo de 2006 con 151 episodios estrenados.

Debido a que The Walt Disney Company compró FOX es que la serie se encuentra disponible en el catálogo de Disney Plus, donde puedes ver las 7 temporadas de la serie en el streaming.

“Malcolm in the Middle” nos muestra a la familia disfuncional de Malcolm, el personaje principal de la serie. La serie está ambientada en un barrio suburbano de los Estados Unidos en la cual transcurre toda la historia de los personajes.

La trama de la serie nos muestra a Malcolm lidiando con su excéntrica familia, conformada por sus tres hermanos y sus padres. Primeramente vemos como el personaje interpretado por Frankie Muniz lidia con ser reasignado a la clase de superdotados luego de descubrir que es un adolescente con una inteligencia mayor a la media.

A lo largo de las temporadas podemos descubrir más acerca de los demás personajes de la familia como sus hermanos Francis, Reese y Dewey, además de sus padres Lois y Hal. Asimismo conocemos más acerca de otros personajes secundarios de la trama.

La serie continúa siendo un clásico de la televisión y encantó a la crítica en su momento. Además de ganó un Peabody , siete Emmy, un Grammy y fue nominada siete veces al Globo de Oro.