Malcolm in the Middle | Muere Cloris Leachman conocida por interpretar a la abuela de Malcolm

La conocida actriz de televisión, ganadora de ocho premios Emmy durante su carrera que duro 7 décadas, murió a la edad de 94 años.

Leachman falleció el martes por causas naturales en su casa en Encinitas, California, informó Variety.

La actriz hizo su su debut televisivo en 1949, donde fue una estrella invitada frecuente durante las décadas de 1950 y 1960 en distintos programas como The Twilight Zone, Gunsmoke y Perry Mason. Su papel destacado fue el de la presumida vecina Phyllis Lindstrom en The Mary Tyler Moore Show, que le valió la obtención del Emmy como mejor actriz de reparto. En 1975, también consiguió su propio spin-off, Phyllis, que duró dos temporadas en CBS.

Leachman continuó su exitosa carrera televisiva durante la década de 1980, uniéndose al elenco de la exitosa comedia de NBC The Facts of Life en 1986 y reemplazando a la Sra. Garrett de Charlotte Rae. Más tarde, Leachman interpretó a la abuela Ida en Malcolm in the Middle, ganando dos premios Emmy en 2002 y 2006. También interpretó a la excéntrica abuela Maw Maw en Raising Hope de Fox, que se emitió de 2010 a 2014. Su programa de televisión más reciente El crédito fue un episodio del regreso de Mad About You en 2019.

En total, Leachman fue nominada a 22 premios Emmy y ganó ocho, estableciendo un récord de victorias para una actriz, luego fue igualada por Julia Louis-Dreyfus. También fue concursante de Dancing With the Stars de ABC en 2008, convirtiéndose en la concursante de mayor edad que el programa había tenido a la edad de 82. Rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos donde terminó en séptimo lugar. Leachman fue incluida en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2011.

Entre otros éxitos cinematográficos se encuentran el Oscar que gano por The Last Picture Show, su participación en Young Frankenstein y Spanglish (por la que fue nominada al premio SAG).

La acttiz también participó en Two and a Half Men donde interpretó a la vecina de Charlie y Alan.