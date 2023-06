El live action de la película de Barbie está muy cerca, el próximo 20 de julio se estrenará en los cines. La cinta fue dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken.

Warner Bros. Pictures hace algunas semanas atrás reveló la lista de artistas que forman parte del soundtrack, entre los artistas se encuentran Dua Lipa, Karol G, Ava Max, Charlie XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Pink Pantheress, Ryan Gosling, Tame Impala y The Kid Laroi. Revisa a continuación la recién estrenada canción de Karol G para la esperada película de la muñeca de Mattel.

Karol G estrena WATITI canción parte del soundtrack de Barbie

Durante la tarde de este jueves la Bichota, Karol G estrenó el enérgico y movido sencillo titulado “WATATI” junto a Aldo Ranks. La cantante colombiana se aprecia en el videoclip bailando con diversos trajes de Barbie incluso interpretando a la muñeca Astronauta, todo un espectáculo la interpretación de la Bichota en la nueva canción de la película.

En la cuenta oficial de Instagram, Karol G mostró un adelanto del videoclip y señaló en la descripción lo siguiente: “La Barbie astronauta … Mi favorita, WATATI VIDEO OFICIAL. TIENES QUE VERLOOO, la escena de vestido verde me recuerda cuando pequeñita que mi mamá no me dejaba sacar las Barbies de la caja para jugar porque les quería hacer corte de pelo y cambio de look de inmediato jajaja”.

Hasta el momento el video cuenta con más de 215 mil vistas, este sencillo formará parte del álbum “Barbie The Movie and Barbie The Álbum” que estará disponible a partir del 21 de este mes.

Revisa a continuación el videoclip oficial de “WATATI” de Karol G y Aldo Ranks: