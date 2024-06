El programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, ha anunciado a los invitados que participarán en el próximo capítulo que se estrenará este domingo 30 de junio.

Como siempre, bajo la conducción de Julio César Rodríguez, figuras conocidas de la televisión, política, música, arte, entre otros, se sumarán a divertidas dinámicas y compartirán historias sobre sus vidas laborales y personales, revelando anécdotas inesperadas.

En esta nueva temporada, el programa se emite los días viernes y domingo, lo que ha generado curiosidad sobre quiénes serán los invitados de este 30 de junio.

¿Quiénes son los invitados de hoy?

En el nuevo episodio de estreno estará en el periodista Felipe Vial, quien ha participado en programas como Viva la Pipol, Buenos Días a Todos, Bienvenidos y La Noche es Nuestra; Marlen Olivari, la modelo, empresaria, ex integrante de Morandé con Compañía y actual panelista de Tal Cual.

En el espacio también estará Kurt Carrera, el comediante MCC y actual integrante de “El Antídoto”, y la cantante nacional Gloria Simonetti, detrás de éxitos como Nuestro tiempo terminó, No quiero Ser, La que más te ha querido y Vete de mí.

Marlene Olivari habla sobre el complejo estado de saluda de su padre

En el espacio de conversación, la ex MCC reveló el difícil momento familiar que vive. “Fue súper fuerte porque a mí me tocó sola el momento cuando le detectaron esto (hemorragia craneal aguda)”, comenzó retratando.

“Decidimos como familia realizar un escáner, yo estaba esperando en la salita, entra el doctor y me dice ‘señorita, a su papá hay que internarlo de inmediato’. Para mí fue como tirarme un balde de agua fría porque no entendía de qué me estaba hablando”, explicó.

“Me dice que es una hemorragia craneal en el cerebro, por tanto, eso es riesgo vital, no podemos esperar mucho tiempo porque esto es urgente”.

Asimismo, reveló que fue una situación muy angustiante. “Yo me fui después a mi casa, esperé que lo ingresaran a la UTI, pero me fui a mi casa con la sensación de que qué pasa si más rato me llaman y me dicen que su papá ya partió”.