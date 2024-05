El programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” reveló a los invitados que estarán presentes en el espacio este viernes 31 de mayo, en donde entregaran detalles de su vida personal y profesional a través de distintas dinámicas dirigidas por el conductor del espacio Julio César Rodríguez.

Como de costumbre, reconocidas figuras del deporte, la televisión, la política y otros ámbitos serán parte del programa, que estrena un nuevo episodio. Este ciclo nuevo del programa se transmite dos veces por semana, los viernes y los domingos.

¿Quiénes son los invitados de este viernes en PH?

En el capítulo de estreno, que se emitirá el 31 de mayo, estarán la abogada y conductora de “Carmen Gloria a tu servicio”, Carmen Gloria Arroyo; la presentadora y periodista chilena, Savka Pollak; el actor y presentador Cristián Riquelme, y el exfutbolista nacional Nicolás Peric.

Savka Pollak y la deuda de pensión de alimentos

La ex panelista de SQP entregó detalles del complejo momento que atraviesa. El animador del espacio, Julio César Rodríguez, le preguntó sobre la posición de la justicia en esta situación, en donde señaló: “Yo creo que esa pregunta, hay que hacérsela a los tribunales, no es cierto, o sea, tú mismo acabas de hablar de la cifra y la cantidad de mujeres que viven esta situación, pero esta situación está judicializada”.

“10 años, porque se puede en nuestro país, hoy día está más complicado, tenemos leyes distintas, entrar al registro nacional de deudores es un problema”, agregó.

“Hoy día para las personas, que deben pensión, el poder sacar las platas de la AFP, de las cuentas bancarias también ha facilitado las cosas, pero es un paso adelante, el tema hoy día, ahí siento y siento, hay miles de niños en situación de no recibir la pensión de alimentos que corresponde”.

Al ser consultada por las dificultades económicas, señaló: “Lo que pasa es, yo creo que… Julio César, no existe una mamá que crie sola, que no esté en crisis económica constante, cuando tú tienes un hijo, hay dos personas que se comprometen a criar ese hijo y a mantenerlo, cierto, cuando tú lo haces sola, la carga no solo es el doble económicamente también lo es emocionalmente”, expresó Savka.