Eva Gómez, la reconocida presentadora española radicada en Chile, estuvo presente en un nuevo capítulo de El Purgatorio, en donde reveló un inesperado y desconocida situación en su carrera: El motivo por el cual renunció a la animación del Festival de Viña del Mar.

Gómez, conocida por ser la presentadora de espacios como El Diario de Eva, fue la animadora del importante festival latinoamericano durante el 2011 y el 2013 junto a Rafael Araneda, sin embargo, hasta ahora, no se conocían los motivos de su salida del importante certamen.

¿Por qué Eva Gómez renunció al Festival de Viña?

En conversación con Ignacio Gutiérrez, el animador del espacio, la animadora reveló los motivos por el cual no regreso a animar el prestigioso festival internacional. “Tuve un cáncer del cuello del útero”,

Revelando que el diagnóstico fue durante los meses previos al gran evento. “Me lo diagnosticaron en junio y yo a los seis meses me tenía que hacer un examen para ver si se había remitido o no”.

“No iba a estar preparándome junto a un canal entero con ese nervio, imagínate salía malo en diciembre y el festival era en febrero”.

Eva Gómez y su paso por el reality Tierra Brava

Recientemente la animadora se sumó al reality extremo de Canal 13, Tierra Brava, sin embargo, debió abandonar la competencia a las semanas de iniciar debido a un complejo asunto personal.

“Es bien simple, como dice el dicho, “uno propone y dios dispone”, hay un tema familiar que me dificulta seguir acá, exige mi monitoreo desde afuera, entonces la verdad decidí irme”, señaló la animadora cuando le comentó la noticia a sus compañeros.

“Va a terminar siendo un susto, pero prefiero estar afuera, contenida con mi familia y estar atenta a la situación que hoy en día me requiere. Siento que tengo que estar allá”, expresó la animadora en su despedida, mientras sus compañeros estaban visiblemente conmovidos.

En conversación con Red Carpet de Redgol cuando se conoció la noticia de su salida del espacio de competencia extrema, la animadora señaló que no estaba muy convencida inicialmente de ingresar al espacio de Canal 13. “Cuando me lo propusieron fue como “qué locura”, pero después dije, es una experiencia ¿por qué no vivirla?, ¿por qué no atesorarla para contársela a los nietos”, expresó.

Añadiendo que esta nueva etapa la tomó como un desafío importante en su vida y se lleva experiencias positivas. “He estado trabajando mi autoestima, mi amor propio, mis límites, etc., dije ‘es una prueba y experiencia personal el sumarme a este formato y poder mirarme desde ahí. Estoy muy contenta con mi paso por Tierra Brava”.

“Es una experiencia super dura, no solo porque te aleja de tus seres queridos y te pone en una casa con personas que no conoces, que tienen otras personalidades, que tienen otra forma de hacer las cosas, que tienen otros hábitos, pero además, las condiciones son extremas (…) Es una situación dura, pero yo rescato la tremenda experiencia que fue para mí”, expresó la animadora.