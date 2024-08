Romper el Círculo es la más reciente película de Blake Lively. En esta, la esposa de Ryan Reynolds interpreta a Lily Bloom, una mujer que recibe violencia doméstica de parte de su pareja, Ryle Kincaid, interpretado por Justin Baldoni.

Justin Baldoni no es solo el co-protagonista, sino que también hace la tarea de director de la misma. Baldoni, actualmente, se ve en medio de la polémica junto con Blake Lively debido a su distanciamiento y poca química fuera de pantalla.

Y es que similar a los que pasó con Don’t Worry Darling, el cast de It Ends with Us también sufre debido a problemas que sucedieron antes de su estreno, algo que tiene a muchos con dudas.

¿Dónde ver Romper el Círculo?

Si quieres ver la polémica película de Blake Lively, esta se encuentra disponible en cines. Y es que It Ends With Us se estrenó en los cines de Chile el pasado jueves 8 de agosto y ya lleva una semana en cartelera.

Tras su estreno en cines se espera que llegue a los sitios de streaming de pago y posteriormente en un lapso de aproximadamente 3 meses debería llegar a un sitio de streaming fijo para formar parte de su catálogo.

De momento puedes disfrutar la cinta en las salas de los cines de todo el país que aún tiene bastantes funciones disponibles.

¿Cuál es la polémica detrás de la película?

La nula relación entre Justin Baldoni y el cast completo de Romper el Círculo, así como también con la escritora del libro, comenzó a generar sospechas en los fanáticos.

Rápidamente, salieron las especulaciones de que no se llevan bien y que Baldoni se habría enojado por culpa de Ryan Reynolds y también con Blake Lively. Y es que el actor de Deadpool escribió una escena, junto con esto la actriz habría presentado su propio corte de la cinta.

El llevar muy por el lado del marketing también habría molestado al director, quien se encuentra más preocupado de enviar el correcto mensaje sobre de qué trata la película, la violencia doméstica y no que es una película de comedia romántica.